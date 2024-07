Na rozdíl od jiných recesistických akcí, kdy se pokus o překonání hladiny automaticky rovná pádu do vody, ve Vítkově šlo skutečně o to dostat se suchý na opačnou stanu bazénu.

„Jeden sedí v kolečkách a druhý tlačí. A pokud jde opravdu pomalým tempem, tak to v šedesáti sedmdesáti procentech pokoří. Opravdu není smyslem spadnout hned u první druhé pneumatiky,“ říkal Ondřej Ječmenek z městského Střediska volného času (SVČ). Hodnotil se jak dosažený čas, tak vzdálenost. Ti nejlepší získali balíčky od sponzorů. Soutěžilo se v kategoriích dětí, žen, mužů i smíšených týmů.

„Minulý rok jsme skončili u první pneumatiky, tak jsme si dali cíl, že každý rok přejedeme přes jednu další pneumatiku, takže si pak v důchodě řekneme, že jsme to dali celé“ smáli se Kuba s Lubošem patřící k prvním přihlášeným soutěžícím. Každý z nich vezl v kárách dítě – přičemž dráhu oba překonali – posléze jeden druhého, to se vyklopili po pár metrech. „Vůbec jsme netrénovali,“ poznamenali.

„Vstupné bylo zdarma pro děti do sto dvaceti centimetrů. Děti do sto padesáti centimetrů platí padesát korun a od dospělých pak vybíráme stovku. Bohužel se najde dost takových, kteří brblají. Přitom se uvnitř z atrakcí platí jen kolotoč. Ale to je náš Vítkov …“ zaznělo u brány areálu. Organizátoři z místního SVČ prodávali na Vítkovskou lávku lístky ve stejné výši ceny celodenního vstupu na koupaliště …

Na tom nechyběla pochopitelně ani slušná nabídka jídla a pití. Radegast čepovaný 0,5 l desítka za dvaačtyřicet, dvanáctka za pětačtyřicet korun, birell (pomelo-grep), kofola či malinovka za tutéž částku. Párek v rohlíku stál padesát, hranolky s kečupem nebo tatarkou šedesát, bramborák osmdesát (nebo čtyři eura), langoš sto (nebo pět euro), klobása sto, ražniči sto dvacet, kukuřice na másle padesát, palačinky devadesát až sto korun …

V doprovodném programu zaměřeném hlavně na děti byli klauni, skákací hrad, pletení copánků, airbrush, hry, velká nafukovací atrakce na hladině bazénu, električké autíčka, kolotoč. Večer vystoupila kapela Echo a zpěvačka Olga Lounová.

„Chodívá do tisícovky lidí. Vloni jich bylo sedm stovek. A když tu hráli Queen Revival, padl rekord s dvoutisícovou návštěvnostní,“ zakončil Ječmenek.