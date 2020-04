Jeden litr dezinfekce Anti-COVID i včetně návodu k použití obdrží každá domácnost na území Vítkova a jeho městských částí. S distribucí se začíná v úterý 21. dubna, první várka je určena především pro bytové domy.

Ochrana před koronavirem - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Roznášení dezinfekce v nich budou zajišťovat domovní důvěrníci, správci domů nebo jiné pověřené osoby. Co se obyvatelů rodinných domů týká, ti si pro dezinfekci mohou osobně zajít na městský úřad, a sice v pátek 24. dubna od 12 do 16 hodin a v sobotu 25. dubna od 8 do 11 hodin.