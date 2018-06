Vítkovští chtějí zastavit byznys s chudobou

Deset lidí natěsnaných v jednom bytě, v žalostných podmínkách a navíc za nehorázný nájem. Odejít nemohou, není kam. Sociálně slabí nemají jinou možnost než zůstat a měsíc co měsíc dávat své peníze majiteli bytu či ubytovny.

Byznys s chudobou - Ilustrační foto.Foto: Deník / Dalibor Otáhal

Majitelé nemovitostí tak využívají skutečnosti, že lidé v hmotné nouzi dostávají doplatek na bydlení, který z nich tímto způsobem celkem jednoduše dostanou.

Vyprávět by o tom mohli ve Vítkově, kde by měly být v brzké době zavedeny takzvané bezdoplatkové zóny. Pro dané lokality to bude v praxi znamenat, že tamní obyvatelé nebudou moci žádat o doplatek na bydlení.

Vítkovská rada už ke konci dubna schválila podání žádosti o vydání opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a starostovi uložila podat žádost. Redakci to řekl místostarosta Vítkova Oldřich Huška.

„Právník města zpracoval žádost a ta byla odeslána pověřenému obecním úřadu, který vše nyní posuzuje,“ upřesnil místostarosta a zmínil, že ve Vítkově mají jednu problematickou ubytovnu.

„Podle městské policie zde dochází k nárůstu páchání přestupků, a to jak majetkových, tak na úseku občanského soužití,“ zdůraznil.

Nutno podotknout, že ve Vítkově už zavedli i takzvanou stavební uzávěru na ubytovny.

„To znamená, že je zde již dostatek ubytovacích kapacit a v případě, že by někdo chtěl postavit nebo změnit užívání stavby na ubytovnu, nebylo by mu to povoleno. Pro obchodníky s chudobou totiž není prioritou vlastnit byt a dostávat doplatek na bydlení, který je řekněme normální, ale mít ubytovnu, kde se na pokoji mačkají lidé a oni inkasují nehorázné peníze,“ dodal na závěr místostarosta.