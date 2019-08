Několik novinek připravil pro letošní letní sezonu Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS). Jednou z nich je i nabídka na víkendový výlet vlakem a autobusem například z Ostravy nebo Opavy na hrad Sovinec, který se nachází na západním pomezí Moravskoslezského kraje.

Z Ostravy-Svinova vyrazíte vlakem linky S1 s odjezdem v 6.45 do Opavy, zde přestoupíte do dalšího vlaku linky S10 s odjezdem v 7.39 a pojedete až do Rýmařova (pozn. red.: pozor, posaďte se do motorového vozu, přívěsný vůz se v Bruntále odpojuje).