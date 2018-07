Vlastimil Petržela zproštěn obžaloby

Zdravotnictví - Zdravotnictví Optometrista 20 000 Kč

Optometristé Oční specialista - Opava. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Unikátní koncept propojení oční ambulance, optometrie a oční optiky., , Do našeho očního centra hledáme optika/optičku či pomocného optika s možným nástupem ihned., , Čím se budete zabývat? , - Nabídkou a prodejem brýlí, kontaktních čoček a jiných očních pomůcek, - Poradenstvím zákazníkům s výběrem, - Administrativou spojenou s chodem optiky, , Co prací v Naší optice získáte? , - Možnost přímé spolupráce s doktorem, - Možnost prohloubit či získat praxi díky vzdělávacímu programu Vaše optika, - Práci od pondělí do pátku. Víkendy a večery patří Vám a Vaším blízkým, - Motivující mzdové ohodnocení + měsíční odměny za pracovní výkony, - Zvýhodněné ceny na Naše brýle (dioptrické, sluneční) pro Vás a Vaše nejbližší, - Celou řadu zaměstnaneckých benefitů, - Pracovní smlouvu na dobu neurčitou, , Platí o Vás, že: , - Máte příjemné vystupování, - Jste komunikativní a spolehlivý, - Rádi se učíte nové věci, které Vás budou určitě bavit, - Máte zkušenost s prodejem (není však podmínkou, rádi Vás vše naučíme), , PAK JSTE PRÁVĚ TÍM, KOHO HLEDÁME!, Teď už stačí poslat svůj životopis či stavit se osobně na pobočce nebo zavolat.. Pracoviště: Optik house, s.r.o. - opava, Ostrožná, č.p. 258, 746 01 Opava 1. Informace: Veronika Pokorná, .