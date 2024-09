Pátý červenec roku 1997 a čtrnácté září roku 2024. Obě tato data mají společného jmenovatele – velkou povodeň v Opavě. Po prvních záplavách bylo koryto řeky Opavy vyčištěno, vybagrováno a zvýšené břehy zpevněny. To mělo Opavu zachránit před další stoletou vodou. Nyní však přišla povodeň 120letá a je zle.

Řeka Opava kulminovala v neděli a voda začíná pomalu klesat. Ze čtyř opavských evakuačních center zbývají v provozu tři, je tu celkem 112 osob, další postižení obyvatelé si azyl našli sami. Pomalu nastává čas dodatečných záchranných prací a úklidu.

„Podle seznamu budeme žadatelům poskytovat čerpadla a ti, kdo jsou provizorně ubytovaní v našich centrech, je mohou využívat po dobu oprav svých nemovitostí. Hlásí se nám také dobrovolníci s nabídkou přechodného ubytování vyplavených lidí. Prosíme je, aby nám už znovu nevolali, kontakt na ně máme a v případě potřeby se jim ozveme,“ vzkazuje opavský primátor Tomáš Navrátil.

Povodeň poškodila most přes řeku Opavu do Kateřinek natolik, že musí zůstat zavřený. Další postup záleží na kontrole jeho funkčnosti a posouzení statika, který se dostaví zhruba do týdne. Teprve kontrola mostu ukáže, jestli zůstane dál uzavřený, nebo se otevře pro pěší, případně i pro vozidla. K odvozu povodní zničených věcí z domácností budou přistaveny kontejnery. „Do doby, než budou přistavené, mohou vytopení občané dávat tyto věci k chodníku, odkud budou odvezeny,“ vzkazuje primátor Navrátil.

Značná část města zůstává bez elektřiny a ČEZ ještě nedokáže určit, kdy bude v plném rozsahu obnovena. Povodeň zatopila část Opavy, celé Kateřinky, Palhanec, Karlovec a prohnala se Malými i Velkými Hošticemi.

„Nesmírně mne potěšila ohromná solidarita lidí, nabízejících pomoc a rád bych jim touto cestou poděkoval. Současně ale varuji před návštěvami vylitých vodních toků, protože jsou stále nebezpečné. Chci též vyvrátit jednu fámu, která koluje Opavou ohledně toho, že pití pitné vody je nebezpečné. Není to pravda. Voda z vodovodu je naprosto čistá a bez závad, je možné ji pít bez obav,“ ujišťuje primátor Opavany.

Opavská povodeň poničila lidem domovy, někteří Opavané jsou zranění, ale o vážné úrazy naštěstí nejde. „Naši strážníci se dál věnují střežení objektů v zaplavených částech a nebylo zjištěno žádné rabování,“ konstatoval ředitel opavské městské policie Jiří Klein. Evakuovaný byl rovněž městský psí útulek. Část zvířat byla předána jinému útulku a zbytek si rozebrali Opavané. Stáje Jezdeckého klubu Opava-Kateřinky naštěstí povodeň ustály a navíc solidárně poskytly azyl třiadvaceti koním ze zatopené Mešnice.

V zaplavených opavských mateřských a základních školách děti pochopitelně nejsou. V pondělí byly uzavřeny opavské mateřinky v ulicích Sadová, Mostní, Pekařská, Na Pastvisku, Šrámkova, Edvarda Beneše a ve Vávrovicích. Stejně jako opavské základní školy Pekařská, Ochranova, Edvarda Beneše, Šrámkova, Nový Svět a ve Vávrovicích. „Největší problém v nich dělá elektřina a snažíme se je co nejdříve zprovoznit. Je nutné pečlivě uklidit prostory a zabezpečit je proti šíření nežádoucích látek, které tam bahno a jiné nečistoty mohly přinést,“ dodal primátorův náměstek Michal Kokoška.