„Dne 30. května bude Povodí Odry dle podzimní schůzky čistit přivaděč vody v Podhradí. Toto čištění zajišťuje kvalitu pitné vody. Přivaděč se bude čistit přibližně od 7 do 15 hodin. Informaci potvrdil dispečink Povodí Odry 19. května.

Čištění přivede do Podhradí asi 7,5 metrů krychlových vody za sekundu plus přirozené přítoky, což v součtu může být kolem devíti metrů krychlových za sekundu,“ uvádí ve svém vyjádření spolek Campanula vodáci, který standardně oficiální akce na Moravici pořádá. Kdo se bude chtít vydat splout řeku v úseku z Podhradí do Branky u Opavy, měl by ideálně vyrazit na kajacích nebo kánoích.

S velkou opatrností lze použít i raft, je však potřeba se držet proudnice. „Ideální doba, kdy se vydat na Moravici tak, ať nepřejedete vodu a naopak abyste do cíle nepřijeli za tmy, je mezi devátou a jedenáctou hodinou dopolední,“ stojí závěrem v prohlášení.