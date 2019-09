Vodáci se mohou začít připravovat na sjezd Moravice, který bude spojen se symbolickým zamykáním řeky, tento rok již potřinácté. Organizátoři očekávají minimálně dvě tisícovky účastníků po oba dva dny. „Máme informaci, že se k nám chystají i ti, kteří měli v plánu sjíždět řeky v Čechách, bohužel je tam ale trápilo větší sucho než tomu bylo u nás a několik akcí jim bylo zrušeno. Chtějí tedy přijet a užít si to společně s námi všemi,“ sdělil Adam Šindler z pořádajícího spolku Campanula vodáci a dodal, že on sám se těší moc. „Počasí hlásí více než příjemné, tak teď už jen věřit, že se vše obejde bez nějakých problémů,“ přeje si.

Voda se bude vypouštět z přehradní hráze Kružberk v sobotu od osmi do dvanácti hodin a v neděli už od sedmé hodiny ranní do jedenácté dopolední, v tyto časy budou probíhat registrace účastníků. „Jestliže bude někdo chtít naskočit na vodu v úseku z Podhradí do Branky, doporučujeme být na místě po dvanácté hodině,“ upřesnil.

Sjezd je vhodný pro všechny typy kanoí, u raftových člunů je sjezd vhodný. Startovné činí 30 korun za osobu. „Tato částka pomáhá každoročně k likvidaci odpadků, záchranáři na jezech jsou z řad profesionálů a jsou přistaveny také mobilní toalety,“ doplnil Adam Šindler.

Mezi povinnou výbavu patří vesty a zajištění plastových a laminátových lodí proti potopení.

Bližší informace ohledně nástupních a výstupních míst a další propozice sjezdu si mohou zájemci přečíst na webových stránkách www.campanulavodaci.cz.