Do vodovodů a kanalizací půjde letos okolo 110 milionů korun

Velké opravy vodovodní sítě letos čekají na obyvatele Krnovské ulice v Opavě a také v Kateřinkách.

Oprava potrubí.Foto: DENÍK/ilustrační foto

Více než 73 milionů pro letošní rok hodlají investovat Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) do vodovodních sítí na Opavsku. Dalších zhruba 36 milionů korun půjde do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

Celkem tedy podle mluvčího SMVaK Marka Síbrta Opavsko čekají nové investice ve výši okolo 110 milionů korun. Další projekty běží z minulých let a některé budou zahájeny s tím, že dokončení se předpokládá v následujících letech.

„Největší investiční stavby nás v Opavě letos čekají na Krnovské ulici. Rekonstrukce místního vodovodu nás bude stát více než 20 milionů korun, za téměř 17 milionů zde zmodernizujeme také kanalizaci,“ popsal technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

V Opavě bude probíhat významná rekonstrukce vodovodu také v oblasti ulic Fügnerova, 28. října, Kořeného a Vítečkova. „Další projekt za více než 7,5 milionu je připraven v Kateřinkách na Kolofíkově nábřeží a Ratibořské ulici. Stavba přijde na více než 7,5 milionu.“

SmVaK Ostrava se ale zaměří i na menší města a obce v regionu. Vodovodní síť bude významně modernizována například ve Velké Polomi, Dolní Lhotě, Malých Hošticích (více než 2 miliony korun), Oticích, Žimrovicích (více než 6 milionů korun) nebo Vítkově (více než 6 milionů korun).

„Sanovány budou také některé vodojemy například ve Vítkově nebo Rohově. Dokončena bude také sanace vodojemu v Ludgeřovicích,“ doplnil Marek Síbrt.

Stranou zájmu SmVaK ale nezůstane ani oblast kanalizací a čistění odpadních vod. „Novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod začneme budovat například v Dobroslavicích. Předpokládáme, že náklady přesáhnou devadesát milionů korun,“ uvedl Marek Síbrt s tím, že pro letošní rok se plánuje proinvestovat okolo deseti miliónů korun.

Dokončeno má být také rozšíření technologické linky čistírny v Háji ve Slezsku a rekonstrukce dosazovací nádrže v čistírně ve Vítkově. Menší investiční projekty týkající se například efektivnějšího srážení fosforu jsou připraveny například pro čistírny ve Velkých Hošticích nebo Budišově nad Budišovkou.

Společnost SmVaK Ostrava investovala do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury od roku 1995 více než 10,5 miliardy korun. Z dlouhodobého hlediska objem investic roste. Od roku 2008 se drží objem ročně investovaných prostředků nad půlmiliardou korun ročně. Další miliardy za posledních více než dvacet let směřovaly do oprav.