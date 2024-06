Hnutí ANO dominovalo výsledkům evropských voleb ve všech okresech Moravskoslezského kraje a v celé České republice mimo Prahu. Přestože nemělo v první desítce kandidátky žádného zástupce z regionu, získalo 31,54 procenta hlasů za okres Opava.

Sledujte s námi výsledky eurovoleb. | Video: Deník/Kateřina Součková

V okrese pak brali druhé místo SPOLU s 18,27 procenty. Na třetí příčce skončila koalice Stačilo!, která dostala od voličů 10,87 procenta. Právě koalice složená z KSČM s dalšími levicovými stranami pošle do europarlamentu jedinou zástupkyni z MS kraje, a to Kateřinu Konečnou z Nového Jičína.

Europoslankyně za Moravskoslezský kraj Kateřina Konečná (Stačilo!).Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Vítěz voleb ANO utržil 7 křesel v europarlamentu a v rámci ČR získal 26,14 procenta. Žádné z nich ale neobsadí zástupce MS kraje. Na kandidátce ANO byl nejvýše postaveným zástupcem kraje Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy, který byl až na 13. pozici kandidátky.

Koalice SPOLU, která skončila v okrese Opava druhá (v rámci celorepublikového výsledku pak také druhá), si připsala rovněž 6 křesel. Za koalici SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, byl nejvýše postaveným kandidátem s vazbami na Moravskoslezský kraj Ondřej Krutílek, který se narodil v Novém Jičíně. Na kandidátce SPOLU byl na pátém místě. Krutílek od eurovoleb v roce 2019 působí jako šéf kanceláře europoslance Alexandra Vondry. Dlouhodobě ale žije a pracuje v Brně.

Třetí příčka na Opavsku vynesla koalici Stačilo! 2 křesla. V republikovém srovnání pak výsledek koalice KSČM a levicových stran stačil na čtvrté místo. Vzhledem k tomu, že lídryní kampaně byla Kateřina Konečná, která obhajovala svůj post v Evropském parlamentu, má křeslo jisté. Je také jedinou zástupkyní MS kraje, kterou ČR do europarlamentu na příštích pět let vyšle.

Přísaha a Motoristé v celorepublikovém výsledku skončili třetí a dosáhli 10,26 procenta a do europarlamentu získali 2 mandáty. V opavském okrese získali 10,06 procenta a dostali se na čtvrté místo. Ani tato koalice ale nevyšle do europarlamentu zástupce MS kraje.

Pátou příčku si připsalo se 7,06 procenty v okrese Opava hnutí STAN. Vzhledem k tomu, že se i v rámci celorepublikového výsledku umístili rovněž na pátém místě, mají nárok na 2 křesla. Na jejich kandidátce v první desítce ovšem nefigurovalo žádné jméno z MS kraje, čili ani z tohoto hnutí nebude nikdo zastupovat hlasy MS kraje v europarlamentu.

Šesté místo v okrese brala koalice SPD s Trikolorou s 5,32 procenty. Koalice, která se umístila v hromadném celorepublikovém výsledku na sedmém místě, pošle do europarlamentu 1 mandáta. V první desítce této kandidátky ovšem také nebyl nikdo z MS kraje.

Piráti brali v opavském okrese sedmé místo se 4,70 procenty. V celorepublikovém výsledku byl ale jejich úspěch lepší a dostali se na šesté místo. To jim zajistilo 1 křeslo v europarlamentu. I přesto, že lidé z MS kraje vkládali do Zuzany Klusové, které byla na třetí příčce kandidátky velké naděje, rodačka z Karviné se do europarlamentu neprobojovala.

Lubomír Zaorálek (SOCDEM) v eurovolbách pohořel.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Sociální demokraté, kteří v regionu v roce 2014 jasně vyhráli eurovolby, tentokrát zcela pohořeli – uskupení SOCDEM vedené Ostravanem Lubomírem Zaorálkem, se nedostalo na hranici pěti procent hlasů. V okrese Opava získalo SOCDEM 2,48 procenta. V celorepublikovém výsledku pak 1,86 procenta.

Moravskoslezský kraj hromadně

Ve volbách na nové pětileté období Češi zvolili 21 poslanců Evropského parlamentu z celkových 720. Moravskoslezský kraj měl nyní v Bruselu aktuálně dva zástupce, Evžena Tošenovského (ODS) a Kateřinu Konečnou (KSČM). Konečná jako lídryně kandidátky Stačilo! své křeslo v europarlamentu obhájila.

Moravskoslezský kraj si tak oproti minulému období v europarlametu pohorší. Žádná jiná strana, která křesla v Evropském parlamentu získala, je totiž neobsadí zástupci z MS kraje.

Volby v MS kraji dopadly následovně:

ANO –31,21 % SPOLU –16,71 % Stačilo! –13,61 % Přísaha a Motoristé - 9,98 % SPD – 6,32 % STAN – 5,86 % Piráti – 4,81% SOCDEM - 2,50 %

Volební účast

Už od soboty chodily zprávy, že účast ve volbách do Evropského parlamentu na mnoha místech České republiky přesáhla 30 procent. Tisková mluvčí hejtmana MS kraje, Mirka Chlebounová, oznámila, že v sobotu okolo 13. hodiny se volební účast v kraji vyšplhala odhadem na 33 procent. Což je téměř desetiprocentní nárůst volební účasti v kraji.

Dle oficiálních výsledků se nakonec volební účast v kraji zastavila na 32, 43 procentech.

Větší zájem než před pěti lety doprovázel volby do Evropského parlamentu také na Opavsku. Volit přišlo přes 34 procent lidí, což je o téměř deset procent více než minule.

Největší volební účastí z obcí a měst v okrese se mohou pochlubit Vřesina, kde přišlo k urnám přes 47 procent oprávněných voličů. Naopak nejnižší účast měli v Rohově, kde došlo k urnám jen něco málo přes 26 procent voličů.