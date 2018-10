Volby 2018 začaly. Sledujte s námi jejich průběh v kraji

FOTOGALERIE/ Úderem 14. hodiny začaly v České republice komunální volby. Na třech místech Moravskoslezského kraje lidé volí i svého senátora. Sledujte s námi volební dění v našem regionu.

V pátek a v sobotu lidé vybírají, kdo usedne do obecních a městských zastupitelství. V částech Opavska, Ostravska a Karvinska voliči zároveň vybírají tři nové senátory.

Voleb se může zúčastnit i bezmála milion občanů Moravskoslezského kraje, pro které je k dispozici 1307 okrsků. Nejvíce voličů (přes čtvrt milionu) je v Ostravě, kde se nachází 299 okrsků.

Po prvních dvou hodinách se volební účast v MS kraji pohybuje na 17-20 %.

Například v Karviné se volební účast k 16. hodně pohybovala jen okolo 10,5 %, což je ale o 2,5 % více než v roce 2014.

"Zatím volby probíhají hladce, bez jakýchkoliv problémů," uvedla krátce před půl pátou mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Kolik lidí k volbám letos ale opravdu dorazí, to lze v této chvíli jen těžko odhadovat. Jsou však místa, kde je téměř jisté, že k urnám přijde jen malá část voličů.

Jeden z okrsků, který vstoupil do historie už během lednových prezidentských voleb, nese označení 19003 a nachází se v ostravském městském obvodu Slezská Ostrava, v části Hrušov.

Během prvního kola se tehdy ze 109 zapsaných voličů neobjevil nikdo, v druhém kole přišlo devět obyvatel. Platný hlas odevzdalo osm z nich.

Krátce po otevření volební místnosti v okresku 19003 vstoupil první volič. Poté však přišla dlouhá pauza. Pro předsedu komise Jana Plintu, který nechyběl ani při několika minulých volbách, to nebylo žádné překvapení. „Tady je účast vždycky velmi nízká,“ řekl Plinta.

Ani starostka Slezské Ostravy Barbora Jelonková nehýří optimismem. Dle jejího odhadu přijde jen několik lidí.

„Pět až deset,“ řekla Deníku Jelonková. Jak zdůraznila, v lokalitě žijí sociálně slabí občané, kteří o politiku velký zájem nemají. Nakolik bude její tip přesný, se ukáže až v sobotu po uzavření volebních místností. (per)

Sledujte s námi volební dění v našem kraji:

OPAVSKO - situace k 16.30



Více než dvě hodiny jsou otevřeny už i volební místnosti na území opavského okresu. Redakce Deníku v opavském okrese navštívila již obce Slavkov, Stěbořice a také volební okrsek na církevní základní škole v Jaktaři.

Ve všech navštívených komisích panovala velmi dobrá atmosféra a potěšující byla i účast voličů.

„V minulých komunálních volbách jsme dosáhli na pětašedesátiprocentní účast. Věřím, že i letos by to mohlo být podobné,“ doufal předseda slavkovské volební komise Jiří Klapetek. (dus)

NOVOJIČÍNSKO



Zatímco při posledních volbách na Novojičínsku, do poslanecké sněmovny, bylo v chodbě budovy novojičínského pracoviště Krajské hygienické stanice plno, v pátek ještě tři minuty před 14. hodinou stála ve vestibulu jediná žena. „Už jsme tady čtvrt hodiny a nikdo. To je divné,“ poznamenala.

Minutu před otevřením volebních místností číslo 5 a 10, které v této budově jsou, se již ale vestibul začal plnit a s úderem druhé hodiny odpolední již dveřmi do volebních místností vcházela řada voličů.

O posty v obecních zastupitelstvech na Novojičínsku (volí se celkem v 9 městech a 45 obcích) bojuje celkem 2859 kandidátů. V počtu kandidátů vede na Novojičínsku Sdružená nezávislých kandidátů (1315), kam se řadí i místní sdružení. Následuje KDU-ČSL (364), KSČM (287), ODS (219) a ČSSD (196). Vládní hnutí ANO 2011 vysílá do komunálních voleb v okrese 88 kandidátů a zaměřuje se na největší města.

Průměrný věk kandidáta je 47 let a vůbec tím nejstarším je akademický malíř Vladimír Boháč (ČSSD) z kopřivnické Lubiny, který má 88 let. Naopak 5 zájemců o zastupitelské křeslo není starších 19 let. Převažují muži v počtu 1929 (67,47%). (ipa)

OSTRAVA

Při distribuci hlasovacích lístků úředníci magistrátu zjistili již dříve mechanické poškození některých listů (proděravění v části se jmény kandidátů nebo porušení celistvosti) pro volby do Zastupitelstva města Ostravy (označen je barevným pruhem po levé straně). Poškozený hlasovací lístek se dá vyměnit přímo ve volební místnosti.

V Ostravě je celkem 299 volebních místností, do kterých může zamířit až 251 tisíc oprávněných voličů.

"Pokud si někdo není jistý, kam má jít odevzdat svůj hlas, ať použije naši novou aplikaci: KAM MÁM JÍT VOLIT. Aplikace po zadání adresy (ulice + číslo popisné v levé horní části obrazovky) ukáže volební místnost, do které má jít občan z dané části Ostravy volit. Aplikaci nalezne na https://volby.tmapserver.cz/#554821," připomenula mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

KARVINSKO

Na volby v Českém Těšíně dohlíží letos více mužů zákona, aby se co nejvíc podařilo eliminovat kupčení s hlasy voličů, kvůli kterému se dokonce v roce 2010 volby ve městě opakovaly - více zde

