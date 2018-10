Volby začaly, kdo povede obce na Opavsku v dalších letech?

Úderem 14. hodiny se v pátek otevřely volební místnosti na Opavsku. Ve většině okresu volí lidé i svého kandidáta do Senátu České republiky. Účast v Opavě je okolo patnácti procent.

Jaké bude nové složení zastupitelstev měst a obcí? Odpověď na tuto otázku mají v rukou občané, pro které se v pátek otevřely volební místnosti také v opavském okrese. Kromě voleb komunálních pak navíc na většině míst probíhají také volby senátní, zájem reprezentovat Opavsko v horní komoře parlamentu má celkem sedm osob.

Hlouček netrpělivých voličů postával ještě před oficiálním otevřením místností před Základní školou T. G. Masaryka v Opavě. „O výběru kandidáta jsem měla jasno poměrně rychle, dlouho jsem se nerozhodovala. K volbám chodím pravidelně, takže jsem neměla v plánu promeškat ani tyto. Budu volit jak do zastupitelstva, tak i do senátu,“ prozradila jedna z prvních voliček tohoto volebního okrsku Kateřina Paličková. Volilo se také v opavském Středisku volného času.

Podle předsedy tamní komise Karla Nováka byl zájem o komunálky kolem půl třetí odpoledne srovnatelný s jinými volbami. „Řekl bych, že lidé zatím chodí přibližně stejně jako v jiných letech. A volí jak do obecního zastupitelstva, tak i do senátu,“ konstatoval Karel Novák.

Na venkově lidé k volebním urnám chodili ve velkém. Byl to třeba případ Slavkova u Opavy. Během první hodiny po otevření místností se zde dveře trhly a tvořily se i drobné fronty. Další nával se přitom očekával až k večeru, poté co místní občané dorazí domů ze zaměstnání.

„Zájem o volby do zastupitelstev je vždycky vyšší. Minule jsme se pohybovali okolo pětašedesáti procent. Věřím, že se letos dostaneme k podobným číslům. Mělo by přijít okolo tisícovky voličů,“ poznamenal předseda slavkovské volební komise Jiří Klapetek. V obdobnou procentuální účast doufali také v nedalekých Stěbořicích.

Jestli něco jednotlivé okrsky spojovalo, tak to byla pohodová atmosféra a dobrá nálada v komisi. Těmito atributy překypovala například volební místnost v církevní základní škole v opavské Jaktaři.

„Všechno jde bez problémů. U nás je to ale takový standard. Nikdy jsme nemuseli řešit nějaké potíže,“ komentovala předsedkyně Kateřina Pendzichová Górecká a ještě doplnila: „Myslím si, že na to má vliv i počasí. Odráží se to mimo jiné i na dobré účasti. Kdyby bylo škaredě a pršelo, některé by to odradilo.“

V roce 2014 nepřišla k volbám do obecních zastupitelstev na Opavsku ani nadpoloviční většina voličů. Účast tehdy činila 46,21 procent.

Účast v Opavě je okolo patnácti procent Před sedmou hodinou večerní byla známa průběžná čísla týkající se volební účasti v Opavě. Pohybovala se okolo patnácti procent. „Srovnávali jsme to s prezidentskými volbami. Při nich byl zájem o něco větší a v tuto dobu jsme byli na více než dvaceti procentech. Při minulých komunálních volbách byla Opava za oba dva dny na třiatřiceti procentech,“ komentoval vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl, podle něhož je na venkově o volby mírně vyšší zájem. Dodejme ještě, že na Opavsku zatím vše probíhá bezproblémově a nemusely se řešit žádné komplikace.