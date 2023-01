Jak hodnotí volby politici z Opavska? Tohoto kandidáta podpoří ve druhém kole

Skoro všude tak Babiš na Opavsku vyhrál, až na pouhé tři výjimky, kterými jsou Budišovice, Dolní Životice a Štítina. V těchto obcích patří vítězství Petru Pavlovi. V Budišovicích získal Pavel 36,02 procent, Babiš 29,69. V Dolních Životicích volilo Pavla 33,33 procent lidí, Babiše 26,86 procent. Ve Štítíně si Pavel připisuje 39,75 procent a Babiš 33,10 procent.

Kde je nejsilnější Babiš?

V některých obcích získal Babiš nadpoloviční množství všech platných hlasů, když jej volilo více než padesát procent tamních občanů, konkrétně jde o Bělou, Březovou, Budišov nad Budišovkou, Chuchelnou, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Melč, Mladecko, Píšť, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Velké Heraltice, Vítkov a Závadu. Rekordmanem mezi obcemi je v tomto případě Čermná ve Slezsku, kde bývalý premiér dostal 71,83 procent. Vysokou podporu měl Babiš dále v Třebomi (71,13 procent), v Sosnové (70,95 procent), Lhotce u Litultovic (64,10 procent), Radkově (61,27 procent) a v Nových Lublicích (63,26 procent).

Mezi obcemi a městy najdeme i několik, kde sice Babiš vyhrál, ale zdaleka to nebyla tak jasná výhra jako v jiných částech okresu. Asi nejtěsněji to skončilo v Dobroslavicích, Babiš tady získal 36,25 procent, Pavel 35,83 procent. Dalšími podobnými obcemi jsou třeba i Raduň (Babiš 38,38 procent, Pavel 35,98 procent), Uhlířov (Babiš 35,12 procent, Pavel 32,64 procent), Vršovice (Babiš 36,47 procent, Pavel 32,07 procent), větší rozdíl už pak zaznamenalo město Opava (Babiš 38,58 procent, Pavel 32,80 procent).

Třetí Nerudová. Tedy skoro všude

Co se třetí příčky ve výsledkové listině týká, tak v tomto případě opavský okres kopíruje republikové výsledky, protože celkově na něm skončila Danuše Nerudová. Ale i tady platí, že ne všude a i tady najdeme výjimky. V Moravici, Velkých Hošticích a Rohově bere třetí místo ve volbách Pavel Fischer. Ve dvou případech se pak o třetí místo dělí Nerudová s Fischerem, stejný počet hlasů získali tito kandidáti v Jezdkovicích a Třebomi. A v Bratříkovicích pak pomyslný bronz nepatří ani jednomu z nich, protože tady získal třetí nejvyšší počet hlasů Jaroslav Bašta.

Hlasovalo skoro sto tisíc lidí

Jak už bylo zmíněno, tak volební účast na Opavsku byla obrovská, přímo rekordní. Volit mohlo přijít v okrese v prvním kole celkem 140 813 lidí, platných odevzdaných hlasů pak bylo dohromady 96 606, což odpovídá historicky nejvyšší účasti atakující hranici sedmdesáti procent, konkrétně to bylo 69,14 procent. Pro srovnání, před pěti lety přišlo volit prezidenta 88 167 osob (pozn. red. platné odevzdané hlasy), to je 61,65 procent voličů. Rok 2013 a vůbec první přímá volba prezidenta přinesla na Opavsku účast 61,34 procent, to je 88 527 hlasů. Prezidentské volby se tak řadí mezi volby, které obyvatele enormně zajímají, oproti například volbám do obecních zastupitelstev, které paradoxně tolik netáhnou, ačkoli jsou pro občany a chod obcí a měst daleko důležitější, než volby prezidentské.

„Vysoká účast v prvním kole se dala očekávat už i podle počtu vydaných voličských průkazů, kterých bylo kolem 850. Předpokládám, že v případě sečtení vydaných průkazů v tomto prvním a ve druhém kole bude to číslo ještě větší než při prezidentských volbách před pěti lety. Prezidentské volby jsou jedny z těch, o které je skutečně větší zájem. A potvrdilo se opět i to, že většinou na menších obcích je ten zájem voličů vyšší než ve větších městech, kde bývá účast nižší,“ přibližuje Deníku vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl.

Přes třicet procent. Takový je na Opavsku rozdíl mezi obcí s nejvyšší a nejnižší volební účastí. Nejsvědomitěji přistoupili k volbám v Mokrých Lazcích, kde přišlo volit 81,50 procent osob. Vysokou účast ale zaznamenali třeba i v Jezdkovicích (80,93 procent), Nových Sedlicích (79,75 procent), Mikolajicích (78,51 procent) nebo ve Chvalíkovicích (78,41 procent). Naopak na opačném konci žebříčku se krčí Čermná ve Slezsku, kde k urnám přišla jen polovina oprávněných občanů, účast byla 50,18 procent. Relativně málo obyvatel dorazilo splnit svou „občanskou povinnost“ ještě v Třebomi (52,72 procent), Budišově nad Budišovkou (55,78 procent), Svatoňovicích (56,28 procent) či v Radkově (59,75 procent).

Protože ani jeden z osmi kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude následovat druhé kolo volby, do kterého postoupili již řečení Andrej Babiš a Petr Pavel. Zatímco před prvním kolem dostali občané do schránek volební lístky, ve druhém kole už tomu tak nebude. Lístky budou k dispozici až přímo ve volebních místnostech a budou mít žlutou barvu. Druhé kolo volby nové hlavy státu se uskuteční v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna mezi 8. a 14. hodinou.