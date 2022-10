Druhé kolo senátních voleb se koná dnes (v pátek) od 14 do 22 hodin a také v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební účast ve druhém kole bývá pravidelně nižší, změňte to! Senátoři získávají mandát na šest let.

„Je to zjevně moje poslední šance, jak pomáhat regionu a slušným občanům v plném nasazení. Ani já se už nemohu dívat na to, kam nás současná vláda vede a kam se naše republika řítí,“ říká ke své kandidatuře Antl.

V pomyslném boji vládní a opoziční strany jej bude chtít porazit úřadující ostravský senátor Nytra. „S kampaní do senátu je ten problém, že pokud nechcete lidi oblbovat, nemůžete jim slibovat, co všechno v Praze zařídíte. Mám však za sebou šest let ve funkci, takže se každý může podívat, jak jsem v Senátu fungoval, co jsem navrhoval, pro co jsem hlasoval. V tom chci pokračovat,“ vzkazuje Zdeněk Nytra.

Podobné rozložení sil bylo mezi postupujícími kandidáty z prvního kola i v Novém Jičíně (obvod 67). Tam se o přízeň voličů ucházejí Jaromír Radkovský (ANO), ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově a novojičínský zastupitel, a Ivana Váňová (Spolu), kterou lidé posledních třináct let mohou znát jako starostku Mořkova.

S notně lepším volebním výsledkem postoupili z prvního kola frýdeckomístečtí kandidáti (obvod 73) lékař Zdeněk Matušek (ČSSD + ANO) a náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny (Spolu).

Zdeňka Matuška postup překvapil, podle svých slov se považoval za outsidera. To Stanislav Folwarczny je s postupem i výsledkem spokojen, v týdnu ještě mobilizoval veřejnost a také vyjednával podporu poražených protikandidátů.

Jasno po prvním kole

Tyto starosti mohl už po prvním kole hodit za hlavu Ladislav Václavec (ANO), který v Bruntálu (obvod 64) získal téměř 59 procent hlasů a bez většího překvapení obhájil na příštích šest let svůj senátorský mandát – jako jeden ze tří kandidátů v celé zemi. Václavec v období pandemie dobře věděl, co má dělat a kde je jeho místo ve zdravotnictví i v politice.

Navíc krnovská nemocnice pod jeho vedením získala značné prostředky na rozvoj a moderní vybavení. Václavec dlouhodobě spolupracuje se starosty na tom, jak v okrese Bruntál zlepšit dostupnost stomatologické péče. Získal si tím respekt a podporu starostů, včetně těch, kteří nejsou členy ANO.

