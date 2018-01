Také na Opavsku vyhrál Zeman, druhý byl Drahoš

První kolo prezidentských voleb je již minulostí také v opavském okrese. Všechny okrsky byly sečteny přibližně třicet minut po sedmnácté hodině, přičemž občané Opavska do druhého kola volby hlavy státu poslali stejně jako jinde v České republice Miloše Zemana a Jiřího Drahoše.

Miloš ZemanFoto: Deník / Divíšek Martin

1. Miloš Zeman 40 768 hlasů 46,23% 2. Jiří Drahoš 21 093 23,92 3. Pavel Fischer 8 888 10,08 4. Marek Hilšer 6 677 7,57 5. Michal Horáček 6 113 6,93 6. Mirek Topolánek 2 982 3,38 7. Jiří Hynek 915 1,03 8. Petr Hannig 450 0,51 9. Vratislav Kulhánek 281 0,31

Malé zdržení při sčítání hlasů nastalo jen v Kateřinkách. „V jednom okrsku nastala menší chybička při sčítání, ale vše se nakonec podařilo vyřešit,“ vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl.

Podobně jako v podzimních volbách do poslanecké sněmovny, musela i v těchto prezidentských volbách zasahovat ve slezské metropoli záchranná služba. „Pro jednu voličku musela přijet záchranná služba, vyjížděla pak také do Riegrovy ulice, a to ke členu volební komise,“ přiblížil Petr Sordyl.