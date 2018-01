V Moravici vyhrává Zeman na celé čáře, v Hněvošicích má podporovatele Drahoš

V prvním kole prezidentských voleb byl v Moravskoslezském kraji jasným vítězem Miloš Zeman. Triumfoval v 283 obcích, které by tak mohly mít v tuto chvíli na ceduli napsáno Zemanovo“. Druhý finalista, Jiří Drahoš, se těšil z prvenství v obcích na rodném Jablunkovsku, celkově zvítězil napříč naším krajem na 17 místech, která by naopak mohla vítat návštěvníky cedulí „Drahošovo“.

Prezidentští kandidáti Miloš Zeman (vpravo) a Jiří Drahoš se setkali 23. ledna v Praze k první televizní debatě před druhým kolem prezidentských voleb.Foto: ČTK/Kamaryt Michal

Ve druhém kole ale může být všechno jinak. Přikloní se voliči neúspěšných kandidátů z prvního kola k Jiřímu Drahošovi? Nebo zůstane náš kraj i nadále baštou Miloše Zemana, který zde pravidelně dosahuje nejlepších výsledků v rámci republiky?

Redaktoři Deníku zjišťovali předvolební dojmy a názory lidí ve dvou obcích v každém okrese. Vypravili jsme se tam, kde dosáhl současný prezident jednoho z nejlepších výsledků, a na druhé straně i tam, kde se v rámci daného okresu nejlépe dařilo bývalému šéfovi akademie věd, ač tam třeba na první místo nedosáhl.

Jak vidí lidé šance obou finalistů před druhým kolem v našem okrese?

Moravice: Miloš Zeman vyhrává na celé čáře

Je něco okolo čtrnácté hodiny. Všechno je pod sněhem, nikde ani noha. V Moravici, malé vesničce na Vítkovsku, jako by se zastavil čas. Jsem tady. Tedy v místě, kde Miloš Zeman získal v prvním kole voleb 57,29 procent hlasů.

Moje první kroky vedou na úřad, kde mluvíme o tom, jak prožívají lidé ve vesnici prezidentské volby. „Přímo u voleb se už lidé o kandidátech nebaví, ale tady v obci samozřejmě ano. Vnímám tlak mladší generace, která chce, ať lidé nevolí Zemana. V Moravici žije více starších lidí, to je zřejmě důvod, proč zde Zeman získal tolik hlasů,“ řekla nám pracovnice tamního obecního úřadu Eva Maislová.

„Myslím si, že ti, co volili Zemana v prvním kole, ho budou volit znovu a ti ostatní se spojí a dají hlas Drahošovi. Podle mě to bude těsné, ale vyhraje nakonec Drahoš,“ nastínila svůj názor úřednice a vyrazila společně se mnou ven hledat lidi, kteří se nebojí veřejně mluvit a přiznat koho a proč volí.

Přicházíme k domu u cesty. Ve dvoře stojí dvě ženy s malým dítětem. Jedna z nich, Vendula Volná, se s námi dává do řeči. Diskutujeme o kandidátech na prezidenta.

„Volila jsem Zemana, protože mi na rozdíl od pana Drahoše přijde lidský. Volila jsem ho už při volbách před pěti lety. Jsem spokojená s tím, jak tento stát vede. Proto chodím k volbám,“ zmínila Volná s tím, že rozhodně nikoho nepřesvědčuje.

„Ať každý volí sám, koho chce, podle svého uvážení. Nemám tušení, proč zrovna v Moravici volilo Zemana tolik lidí. Obecně si ale myslím, že Zemana volí lidé, kteří se mají hůř. Je to prezident pro lidi. Je přímý, odpovídá tak, jak to leží a běží, a to se mi líbí,“ doplnila žena a vzala mě do chléva, kde mi ukázala čerstvě narozená kůzlata.

Kolem plotu prochází muž. Po chvíli zjišťujeme, že je také voličem Miloše Zemana. „Je to známá osobnost, už je v politice dlouho. Mluví k věci a z hlavy, nemá žádné papíry. Při výběru jsem měl jasno. I teď budu volit Zemana,“ řekl Miroslav Vícha a s přáním hezkého dne pokračoval v cestě.

Zvoníme na zvonek dalšího z domů. Nikdo neotevírá. Po chvíli přichází z protějšího domu Václav Knob a se slovy, že byl zrovna u sousedky na kafe, nás zve dovnitř. Zůstáváme na zápraží. Mluvíme o kandidátovi, kterého volil a bude volit i nyní.

„Zeman má stálé názory, nemění je jako kabát. Volil jsem jej i při prvních prezidentských volbách. Zase ho zvolím. Byl bych rád, kdyby vyhrál. Drahoše bych nevolil proto, že pořád mění názory, nestojí si za svým a má pochybné podporovatele, samé zbohatlíky,“ zdůraznil Václav Knob.

V Hněvošicích má Drahoš své podporovatele

V prvním kole prezidentských voleb Miloš Zeman vyhrál ve všech městech a obcích Opavska. A to většinou drtivým rozdílem. Pár výjimek by se ovšem našlo.

Zatímco ve většině obcí vládl Zeman o několik desítek procent, v Hněvošicích klesl rozdíl mezi prvním a druhým nejúspěšnějším kandidátem, kterým zde byl, koneckonců jako všude jinde na Opavsku kromě Hati, Jiří Drahoš, pod desetiprocentní hranici. Zjišťoval jsem, proč tomu tak bylo. Odpovědi ovšem jednoznačné nejsou.

„Jakou má u nás pan Drahoš základnu podporovatelů, netuším. Hlavně je mi záhadou, jak mohl pan Zeman vyhrát první kolo ve všech městech a obcích kromě Prahy. Když jsem se bavil s lidmi o volbách, tak jsem na jeho voliče narazil opravdu výjimečně,“ tvrdil Petr Slavík, který v Hněvošicích žije.

Svého favorita sice nikdy neviděl naživo, ale z televize ho vnímá jako důvěryhodného, spolehlivého, skromného a vzdělaného člověka. Kdyby měl možnost se s ním osobně setkat, sdělil by mu asi toto: „Řekl bych mu pouze to, že mu fandím a že si z celého srdce přeji, aby naším prezidentem v následujících pěti letech byl právě on.“

Podle posledního sčítání lidu mají Hněvošice lehce přes jeden tisíc obyvatel. V obci, jejíž nejvýraznější dominantou je novostavba kostela Krista Dobrého pastýře, a je známá i díky pštrosí farmě, se chodilo volit opravdu ve velkém. Volební účast zůstala těsně pod sedmdesátiprocentní hranicí.

Miloši Zemanovi dalo svůj hlas 214 místních, což udělalo 37,25%, pro druhého Jiřího Drahoše bylo 160 Hněvošických, získal tedy 27,92%. Petr Slavík mi prozradil, že ve druhém jmenovaném vidí člověka, který Českou republiku bude konečně důstojně reprezentovat.

„Pana Drahoše jsem volil proto, že si ho jako jediného ze všech devíti kandidátů dovedu představit v čele našeho státu v následujících pěti letech. Jeho předvolební kampaň i všechno, co jsem si o něm zjistil, mě přesvědčilo, že se v budoucnu nebudu stydět, když hodím do volební urny lístek s číslem devět,“ přidal několik postřehů hrdý volič Jiřího Drahoše.

Petr Slavík zároveň přiznal, že mu uplynulých pět let jasně vytyčilo cestu, po níž se jako volič bude ubírat. „Pana Zemana jsem nevolil ani v minulých volbách a posledních pět let mi ukázalo, že jsem udělal dobře. Nemám rád lidi, kterým se nedá věřit, kteří nestojí za svým názorem a kteří nedrží slovo.

Nikdy bych nemohl dát svůj hlas člověku, který již mnohokrát prokázal, že je úplně jedno, jestli řekne do televize to či ono, protože za kratší či delší čas s úsměvem provede úplný opak. A pevně věřím, že právě v tomhle bude pan Drahoš lepší,“ mínil dále.

Tak či onak, předvolební boj se obyvateli Hněvošic ležících zhruba jedenáct kilometrů od Opavy nepozdává. „Nelíbí se mi to v žádných volbách. Je to snůška lží a špíny házené na ostatní. Spousta kandidátů ukazuje, že se neštítí ničeho, jen aby byli zvoleni,“ řekl závěrem.