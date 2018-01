Druhé kolo voliče táhne

Obyvatelé opavského okresu se v pátek hrnuli do jednotlivých místností ve velkém, někteří chtěli volit dokonce už ráno.

Miloš Zeman nebo Jiří Drahoš? Tato otázka hýbe společností také v opavském okrese. Oproti prvnímu kolu prezidentských voleb, které se uskutečnilo v pátek 12. a v sobotu 13. ledna, si do volebních místností nacházelo úderem čtrnácté hodiny cestu mnohem více lidí.

Je tak dost pravděpodobné, že minimálně na Opavsku by mohla být účast podstatně vyšší než ve druhém kole prezidentských voleb v roce 2013. „Přibližně okolo sedmnácté hodiny byla volební účast v Opavě kolem třiceti procent. V tuto chvíli je o volby velký zájem.

Zatímco v prvním kole jsme vydali 692 voličských průkazů, v druhém už to bylo 1164 průkazů,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl.

A podobné to bylo také ve Vítkově. „Lidé chodí hodně, a to v i menších okrscích. Pro druhé kolo jsme vydali i dvakrát více voličských průkazů než v tom prvním,“ řekla naší redakci krátce před osmnáctou hodinou tajemnice Městského úřadu Vítkov Šárka Petrtýlová.

Rovněž z Hlučína přicházely přibližně ve stejném čase zprávy o vysoké volební účasti. „Volit přišlo okolo 36 procent oprávněných voličů,“ uvedla vedoucí odboru správních agend Městského úřadu Hlučín Liběna Mrázková.

Jedním z okrsků, kam občané Opavy přicházeli odevzdávat hlas svému kandidátovi, bylo také Středisko volného času (SVČ). Jak naší redakci sdělila zaměstnankyně SVČ, jedna žena byla tak nedočkavá, že se dožadovala vstupu do volební místnosti už v devět hodin ráno.

Vůbec první zde ale oficiálně odvolila Jaroslava Straková. „Můj kandidát zůstává stejný jako v prvním kole. Já věřím a doufám, že volby nakonec dopadnou dobře, respektive že vyhraje ten, jehož lístek do urny hodím,“ nechala se slyšet Opavanka.

Volit chtěli i v domově důchodců

Zájem o volby projevili také klienti Domova Bílá Opava, jenž se nachází v Rybářské ulici. O tom, kdo nakonec jejich důvěru dostane, se senioři mezi sebou dohadovali ještě před samotnou volbou například u oběda.

„Ti, kdo mohou, volí ve společenské místnosti. Za těmi imobilními pak docházíme osobně i s volební komisí na pokoje. Volby jsou tradičně tématem číslo jedna, zájem je velký,“ vysvětlila sociální pracovnice domova Vendula Hrubá.

Jako předseda volební komise obcházel se svou kolegyní klienty Domova Bílá Opava Pavel Durčák. „Chodíme ale také i za mladými voliči, kteří se nemohou k volbám dostavit, například kvůli úrazu. Je to pro nás vítané zpestření,“ dodal s úsměvem Pavel Durčák.

Frmol byl i v dalších obcích

Na venkově nezůstali druhému kolu prezidentských voleb občané nic dlužni. Třeba v otické základní škole čekalo před druhou hodinou odpoledne na otevření volební místnosti snad patnáct lidí.

„Vždycky přijdu hned zpočátku a mám klid,“ vysvětloval Milan Gajdošík z Otic a vzápětí ještě dodal: „Měl jsem jasno už dlouhou dobu. Ta první debata v televizi se mi nelíbila, v té čtvrteční už to bylo kulturnější a moderátorka byla skvělá. Chodím volit vždy. Ti, kteří nechodí, pak nemohou nadávat.“

Podobně na tom byli také další otické obyvatelky – Olga Kovácsová a Natálie Nosková. „Volit chodím pravidelně. Věděla jsem, koho zvolím. Debatami jsem se rozhodně nenechala ovlivnit,“ uvedla druhá jmenovaná.

Velký zájem o volby panoval i na obecním úřadu v nedalekém Uhlířově. Za prvních osmadvacet minut stihlo odvolit plných deset procent místních voličů. „Lidí chodí opravdu hodně už od chvíle, kdy jsme otevřeli. Účast je vysoká. Dveře se tady netrhnou. Chodí i lidé, kteří tady nebyli v prvním kole.

Během posledních několika voleb se stávalo, že přímo ve volebním termínu dosáhl plnoletosti nějaký náš občan. Měli jsme tak několik prvovoličů. Na druhou stranu naše nejstarší volička má šestadevadesát let,“ komentovala předsedkyně uhlířovské komise Petra Šachtelová, která přiznala, že letos byl se sháněním lidí do komise problém.

Veselo bylo také ve Slavkově. Místní volební místnost byla opatřena zřetelnými písmeny, podle nichž mohli být voliči zapsáni. Na účast si v obci poblíž Opavy nestěžovali. Na každém stole přitom nechyběly buchty, které napekla samotná předsedkyně komise Eva Kvarčáková.

„Lidí chodí poměrně dost. Žádné problémy nejsou,“ hlásila nám něco málo před třetí hodinou odpoledne. Už před dvěma týdny jsme se setkali s nespokojenými členy komisí, kteří si stěžovali na výši odměny. Za první kolo dostali 1 300 korun, za to druhé pouhé dvě stovky. Někteří poukazovali, že jim taková částka ani nepokryje náklady na to, aby se dostali do volební místnosti.

I proto byla v jednotlivých komisích k dispozici petice za spravedlivé odměny.

Karolína Mališová: Každý hlas má svou cenu

V Oticích krátce po otevření volební místnosti odvolila mimo jiné také známá modelka, blogerka a misska Karolína Mališová.

Jak sama říká, není žádný odborník. Právo zvolit si svého prezidenta si však rozhodně nenechala ujít. Modelka, blogerka a česká Miss Earth pro rok 2015 Karolína Mališová krátce po čtrnácté hodině odvolila v Oticích, kde v současné době žije.

„K volbám chodím od svých osmnácti let. Pořád jsem se rozhodovala, koho budu volit, ale teď už mám jasno. Debaty jsem sledovala, ale přišlo mi to spíš jako předhánění kandidátů mezi sebou,“ řekla naší redakci Mališová s tím, že volit byla samozřejmě i v prvním kole. „Minule jsem přišla k volbám na poslední chvíli, tentokrát hned v začátku,“ uvedla.

Prozradila také, že se svým přítelem o kandidátech na prezidenta poměrně dost diskutovali. „Nakonec jsme se i shodli,“ podotkla s úsměvem modelka. Myslím si, že volby jsou důležité, každý hlas má cenu a může ledacos ovlivnit. Beru to jako občanskou povinnost,“ zdůraznila Karolína Mališová, kterou tentokrát k volbám doprovodila maminka Radka.

Ta se stejně jako její dcera nechala slyšet, že k volbám chodí pravidelně. „Neměla jsem tentokrát jasno, koho budu volit. „V prvním kole jsem volila někoho jiného. Nemám vyhraněný názor na tyto dva kandidáty. Těžko se mi tedy v tuto chvíli vybírá,“ řekla Radka Mališová