Tedy svým způsobem zazní. Ne však z úst učitele, ale v písemné podobě prostřednictvím internetového školního informačního systému, například Školy OnLine.

V důsledku rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je totiž od středy 11. března zakázána osobní přítomnost žáků základních, středních i studentů vyšších odborných škol ve školách a školských zařízeních. Žáci a studenti mají zůstat doma.

Online reportáž

Avšak prázdniny rozhodně nemají, protože učitelé jsou s nimi ve spojení právě přes internet, ať už na e-mailu nebo zmíněných webových systémech, které školy využívají pro komunikaci se žáky i rodiči.

Třeba jako Základní škola Boženy Němcové v Opavě. „Měli jsme schůzku s učiteli, kde jsme se domluvili na dalším postupu, na úkolech pro děti a podobně. Prioritou jsou deváťáci, český jazyk a matematika, vzhledem k přijímacím zkouškám. Důraz teď příliš neklademe třeba na hudební výchovu a podobné předměty, v žádném případně je nechci brát na lehčí váhu, ale situace je nyní zkrátka taková,“ říká ředitelka školy Ivana Lexová. Komunikace tedy bude podle potřeby fungovat skrze jejich internetový školní systém.

I na opavské „zemědělce“ budou učitelé rozdávat svým studentům úkoly přes internet. „Někteří pedagogové mají připraven elektronický studijní materiál, třeba i prezentace, které vytvářeli k výuce. Ti, kteří ne, si jej vytvoří a budou takto s žáky komunikovat. Pro mě jsou důležití všichni studenti, ale pochopitelně čtvrťáci, tedy maturitní ročníky, to mají nejtěžší, do konce školního roku jim zbývá jen několik týdnů. Ale podstatné je, aby materiály k učení dostávali všichni, nejen maturanti,“ uvádí ředitel Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Opava Arnošt Klein.

Také pro něj je současný stav co do vážnosti či velikosti opatření premiérou. „Tedy ještě jako žák jsem sám zažil uhelné prázdniny, to byly školy zavřené. Ale od té doby, takovýto rozsah, jako je nyní, určitě ne,“ uzavírá Arnošt Klein.

Stejná situace panuje prakticky ve všech školách, například i na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně. „Pedagogové dostali pokyn, aby v přiměřené podobě dávali studentům úkoly prostřednictvím elektronických systémů. Hlavně maturantům, ale samozřejmě i ostatním žákům. Jde o mimořádné opatření, pedagogové i žáci jej akceptují. Uvažujeme také o sdílené složce na Google disku,“ uvedla ředitelka gymnázia Charlotta Grenarová s tím, že veškeré aktuality jsou uváděny na webu školy nebo na on-line systému gymnázia.

Školy také ruší některé své akce, jako třeba plesy, ozdravné pobyty a další.