Od nejužšího vedení ANO, jehož je paradoxně Vondrák součástí, za to zejména on s Tomášem Macurou, který téma do skončení předsednictva nepovažuje za vhodné komentovat, dostali pěkně za vyučenou. Padala slova jako zrádci, hovořilo se o vylučování a vzniku frakcí.

Hejtman Vondrák před sjezdem ANO: Funkce pro mě není klíčová, nutná je diskuze

„Samozřejmě je to otázka toho, jak tito lidé vnímají svůj vztah k Andreji Babišovi. Nejsem zastáncem toho, co dřív bylo kultem osobnosti. Politická strana je demokratická a má v ní být pluralita názorů. Dle mého názoru oddanost není to, co by mělo stranou či hnutím hýbat. Má být o myšlenkách, vizích a o tom, jak je naplnit. Vnímám, že se to spoustě lidí nelíbí, na druhé straně dostávám i zprávy od lidí, kteří mě v mých názorech podporují,“ vyjádřil se v jednom ze svých rozhovorů pro Deník Vondrák v průběhu prezidentských voleb.

Zdroj: Koláž/Deník/Vladimír Pryček

Téma dnes (ve středu 8. února) znovu ožije na zasedání předsednictva hnutí, jehož cílem bude rozbor neúspěchu předsedy Andreje Babiše v prezidentských volbách, otázka jeho pokračování v čele hnutí a otázka možných změn. A jistojistě se bude také řešit, co s moravskoslezskými lídry. Nechat je vyjádřit názor? Brát jej v potaz? Vyloučit je z hnutí?

Politici čekají diskuzi. Dlouhou

Právě na to, jak by téma vyřešili, se Deník zeptal členů hnutí ANO z Moravskoslezského kraje. „Nemám osobní zkušenost z jednání Předsednictva ANO. Vím, že jsme demokratickou politickou silou, povede se tedy dialog. Asi bude delší,“ predikuje starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář. Osobně není pro vyloučení kohokoli jen pro odlišný názor.

„Jinou otázkou je ale podpora jmenovaných v dalších nominacích a volbách. Dále se domnívám, že je hlavně v Ostravě řada věcí k řešení či k realizaci a vnímám pozitivní odhodlání klubu zastupitelů ANO dokončit řádně čtyřletý mandát, což je velmi dobře pro naše město,“ míní Bednář.

Podle nového předsedy ostravské buňky hnutí ANO Richarda Vereše hnutí s Vondrákovými či Macurovými názory hnutí nemá problém.

Ostravský předseda Vereš: Nelze předjímat

„Alespoň většina členů předsednictva to tak cítí. Nyní není čas a prostor pro něčí vylučování. Na druhé straně je to otázka formy a toho, jak hnutí vystupuje navenek, jak diskuze probíhá, že by neměla být vedena přes média, ale třeba právě na předsednictvu. Ať se rozpory a návrhy řeší tam,“ navrhuje Vereš stočit diskuzi i na toto téma, o němž se v Ostravě členové nikterak nebavili. Nepředpokládá však, že by to byl hlavní bod jednání.

„Hejtman i primátor zmínili věci, v nichž mají pravdu, ale v jiných s nimi zase já nebo i členská základna nesouhlasíme. Je to o diskuzi, která měla proběhnout interně v rámci hnutí,“ uvědomuje si Vereš. Obecněji téma zhodnotila poslankyně Zuzana Ožanová.

VIDEO: Majitel Baníku ve štábu Pavla. Vondrák a Macura? Jsem rád, že se nebáli

„Ve vztahu k našemu kraji očekávám na předsednictvu diskuzi, což je v demokratickém hnutí běžná reakce. Jaký bude v této situaci vývoj, nelze předjímat,“ odpověděla někdejší starostka Moravské Ostravy a Přívozu. Proti štěpení hnutí se vyhranili například i zlínský hejtman za ANO Radim Holiš nebo primátor Jiří Korec.

Předsednictvo hnutí ANO zasedne za zavřenými dveřmi ve středu v 16 hodin, debata se může protáhnout do pozdních večerních hodin. Hejtman Ivo Vondrák opakovaně přislíbil svou účast. Deník bude téma sledovat přímo na místě z pražského Chodova.