Vrak, spodní prádlo i aktovka s učením, aneb co všechno nacházejí dobrovolníci?

Uklidit nepořádek a odstranit nelegální černé skládky. To si za hlavní cíl klade celorepubliková akce Ukliďme Česko. Probíhá v dubnu na mnoha místech republiky v několika termínech. Každoročně se do ní zapojují a organizují ji také obce, města, spolky nebo jednotlivci z opavského a bruntálského okresu. Při své bohulibé činnosti ale často narazí i na „poklady“, nad nimiž zůstává rozum stát.

Tak například v jedné obci na Opavsku narazila uklízecí četa v příkopu u silnice na krajkové dámské spodní prádlo. Jak se tam ocitlo, se můžeme jen domýšlet. Jinde zase suše konstatovali, že lidé prostě vyhodí úplně všechno. Jeden velký otazník se vznáší také nad nálezem, který učinili před pár lety ve Slavkově. Našli tam totiž aktovku i s jejím standardním obsahem. Na povinnou školní docházku však tehdy nezanevřel žádný místní žák, batoh patřil žákyni z Luhačovic.

„To byla opravdová záhada. Nepoškozenou aktovku jsme odevzdali na policii. Často narážíme i na uhynulou zvěř v příkopech,“ uvedl ředitel slavkovské základní školy František Hodný. Právě tamní škola dubnový úklid organizuje, a to jak v okolí školy, tak i na všech příjezdových cestách do obce. V Ludgeřovicích zase v jedné lokalitě objevili množství použitých obalů od léků. „Byla to vyloupaná plata léčiv, možná je někdo použil k výrobě drog,“ konstatoval ludgeřovický starosta Daniel Havlík.

Kam se starým autem? Tak s tím si hlavu nelámal pro změnu někdo ve Vítkově, kde objevili autovrak. „Jinak ale nacházíme vlastně úplně vše. Elektroniku, PET lahve, plechovky,“ doplnila vedoucí oddělení kultury vítkovského úřadu Daniela Olbertová. Nemilou tradicí se pak stává skutečnost, že každým rokem je objevena černá skládka v okolí Zálužného. „Jednou toho bylo na šedesát pytlů, na skládce bylo vše od sanitární keramiky, přes pneu až po stavební suť,“ poznamenal Petr Zahnaš ze Spolku Zálužné.

Velmi častým nálezem bývají při úklidu pohozené pneumatiky, o kterých ví své třeba i skautský oddíl Krnovská Trojka, který bude v sobotu uklízet okolí cvilínské rozhledny. Skauti při tom určitě budou vzpomínat, jak na předchozích ročnících uklízeli Ježník, Chařovský park nebo Guntramovice, ale především na „úlovek“, jaký se jim povedl v roce 2016 na Kabátově kopci. Krnovští skauti sice věděli, že se zde nachází nějaké pohozené pneumatiky, ale ještě sami netušili, jak obrovská bude tato černá skládka ve skutečnosti.

„Rozsah skládky nás všechny překvapil. Napočítali jsme dvě stě velkých pneumatik převážně od nákladních vozidel a traktorů. Je s podivem, že městský úřad pro vyčištění oblasti nepodnikl žádné kroky, přestože skládka byla již dávno řádně nahlášena a tyto pozemky patří městu,“ uvedl koordinátor úklidové akce na Kabátově kopci Michael Cestr z Krnovské Trojky.

Kde a kdy se například bude uklízet?7. dubna Opava (svatá Anna, Stříbrné jezero), Ludgeřovice (farní pozemky, silnice na Petřkovice), Vítkov (alej k Prostřednímu dvoru, část cesty z Podhradí na Nýtek), Hlučín (město, pískovna), Krnov (město, okolí rozhledny Cvilín), Karlovice, Vrbno pod Pradědem, Bruntál

14. dubna Zálužné (výjezdy z obce)

17. dubna Město Albrechtice 27. dubna Slavkov (okolí školy, výjezdy z obce)

28. dubna Světlá Hora (Světlohorský potok)