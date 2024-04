/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jaro a léto patří hudebním festivalům. Redaktoři Deníku si roztáhli festivalovou mapu Česka a vybrali pro čtenáře trojici akcí, které by neměli milovníkům muziky na Opavsku uniknout. Těšit se můžete na Štěrkovnu Open Music 2024, Festival Slunovrat a Hrady CZ.

Festival Hrady CZ, Hradec nad Moravicí, 18. srpna 2023. | Video: Veronika Bernardová

Slunovrat fest

K teplému počasí neodmyslitelně patří dobré jídlo, zmrzlina, orosené pivo, a také festivaly. Historické centrum Opavy v létě opět ožije festivalovým veselím. Od 20. do 22. června se ve městě koná Festival Slunovrat. Fanoušci se mohou těšit na Anetu Langerovou, Štěpána Raka, Zrní či na Markétu Irglovou.

Atmosféra pátečního odpoledne a podvečera na Hradeckém slunovratu. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Třídenní vstupenka v dubnu vyšla na 1190 korun, jednodenní na 800 korun. Nicméně od 1. května se cena lístků o něco zvedla. Slevy mají studenti, děti nebo třeba handicapovaní. Více informací o vstupenkách najdete na festivalslunovrat.cz/vstupenky/. Parkovat návštěvníci mohou v parkovacím domě na Náměstí Osvoboditelů nebo u Východního nádraží Opava.

Štěrkovna Open Music

Mezi oblíbené festivaly na Opavsku patří rovněž Štěrkovna Open Music 2024, který se koná od 25. do 27. července na Hlučínské štěrkovně, kde prostředí vody krásně dokresluje letní festivalovou atmosféru. Vystoupí Ewa Farna, Divokej Bill, představí se i slovenští No Name nebo Vojta Dyk, nejen mladší generaci může potěšit vystoupení zpěvačky Pam Rabbit.

Jednodenní vstupenka stojí na 900 korun, třídenní už 1600 korun. Držitelé průkazů ZTP/ P a ZTP koupí pouze třídenní vstupenku na místě za 800 korun. Děti do devíti let v doprovodu dospělého zdarma, starší děti (10 až 15 let) v předprodeji za 800 korun. Ke vstupenkám a dalším informacím se na dostanete na stránkách www,sterkovnamusic.com. Na festival lze přijet i na kole, v místě bude úschovna zdarma. Do místa festivalu se lze dostat vlakem, autobusem, či automobilem, který můžete nechat na místních parkovacích místech. Cena je pro všechny 100 korun na den, handicapovaní s průkazem zdarma.

Hrady CZ

Libé tóny hudby se rozezní také 16. až 17. srpna v Hradci nad Moravicí, kde se konají Hrady CZ. Z českých interpretů se můžete těšit na kapelu Lucie, Jelen nebo Mig 21. Představí se také Daniel Landa, Vypsaná Fixa a mnoho dalších. Přehled vstupenek najdete na www.hradycz.cz.

Ceny se liší podle toho, v jakých vlnách je koupíte, a zda preferujete lístky s ubytováním nebo bez. Držitelé průkazu ZTP/P mají vstupné zdarma, doprovod platí zvýhodněnou cenu a lidé se ZTP platí plné vstupné. Do Hradce nad Moravicí se dá dojet jak individuálně, tak vlakem Českých drah. Po konci programu bude z Hradce nad Moravicí vypraven do Opavy speciální noční vlakový spoj, který je pro návštěvníky festivalu zdarma. Ve všech místech konání festivalu bude dostatečný počet míst pro parkování. Odstavení automobilů a motorek je povolené výhradně na určené ploše, která není hlídaná.