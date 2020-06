Permanentka stojí 350 korun a k dispozici je v pokladně hlučínského kulturního domu. V případě příznivého počasí ji lze pořídit i v pokladnách v areálu štěrkovny.

Mimo tuto akční permanentku zaplatí letos za návštěvu areálu štěrkovny dospělí 50 korun, děti od 6 do 15 let 30 korun, studenti od 16 do 26 a senioři nad 60 let 40 korun. Děti do 6 let, senioři nad 70 let a invalidé včetně průvodce mají vstup volný. Rodinné vstupné vyjde na 120 korun. Přenosná permanentka na 10 vstupů stojí 400 korun, na 20 vstupů 750 korun.

Za sezónní nepřenosnou permanentku, pokud si ji nestihnete do 8. června koupit v akci, pak zaplatí dospělí 690 a děti do 15 let 250 korun.