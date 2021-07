Návštěvníci se mohou těšit na velká jména české i slovenské rockové scény jako jsou Dymytry, Traktor, Tublatanka, Arakain či Jasná páka.

Vyhrajte vstupenky

Jak? Stačí správně odpovědět na otázku: O který ročník festivalu Holba Rock na grilu se letos jedná?

Odpovědi posílejte do středy 21. července do 12 hodin na adresu roman.brhel@denik.cz, do předmětu uveďte heslo Soutěž Holba Rock na grilu, nezapomeňte připojit své celé jméno a telefonní číslo.