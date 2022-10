Gregor Johann Mendel (vlevo) a Vincenc Prasek.Zdroj: se souhlasem města Opavy

V letech 1876 až 77 se zasloužil o vznik Matice opavské a později byl jejím předsedou. Opava na tyto své osobnosti nezapomněla. Mendelovo jméno nese opavské gymnázium a Praskovo zase ulice. Oba mají navíc od roku 1992 své pamětní desky umístěné na průčelí objektu gymnázia, v jehož lavicích trávili dobu studia například národohospodář Karel Engliš, generál Heliodor Píka nebo současný režisér Bohdan Sláma a herečka Beáta Kaňoková.

Město si tak letos připomíná hned tři výročí – 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, 110 let od úmrtí Vincence Praska a v neposlední řadě i 30 let od pojmenování školy na Mendelovo gymnázium.