Marně je hlučínský starosta starosta Pavel Paschek uklidňoval vysvětlením, že by mělo jít o dvoupatrové domy se startovacími byty pro mladé a s byty pro seniory. „Reálně můžeme jen těžko očekávat od města velikosti Hlučína, že ze svého rozpočtu postaví deset bytových domů, jak ukazuje studie. Zejména když největší investicí za posledních deset let byly dvě tělocvičny, a to v době ekonomické konjuktury. Pokud by stavěl developer, tak ne s cílem zajišťovat dostupné bydlení pro mladé a seniory, nýbrž vydělat,“ konstatuje zastupitelka Blanka Kotrlová.