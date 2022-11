Už v minulých letech vytvořila univerzita v Mírové ulici pamětní místo s názvem Srdce studenstva. Právě u něj program v 15 hodin začne. A to slavnostním otevřením výstavy diplomů ukrajinských studentů, kteří padli v letošním rusko-ukrajinském konfliktu ještě před ukončením svého studia.

Návštěvníci se poté přesunou do nedaleké budovy univerzity do Hauerovy ulice, kde bude v kinosále od 15.30 promítán film Dokud nás smrt nerozdělí od režiséra, kameramana, producenta a pedagoga Slezské univerzity Petra Jančárka. Ten je zakládajícím členem Člověka v tísni a účastník několika humanitárních misí.

Program v kinosále bude pokračovat od 16.30 debatou Válka zblízka, kterou povede Petra Procházková, novinářka, známá válečná zpravodajka a humanitární aktivistka, a Martin Dorazín, zahraniční zpravodaj na Ukrajině. Od 18 hodin zahraje v ateliéru na Hauerově kapela The middle of the sandwich.