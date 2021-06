Ani to mu ale nebrání v jeho umělecké tvorbě. Malování se věnuje přibližně rok a půl.

„Dostal mě k tomu kamarád, kterého jsem v minulém roce viděl po osmi letech. Pracuje v Rakousku a do České republiky přijel vždy tak jednou za půl roku, potkal jsem ho tedy úplně náhodou. Ukázal mi, jak se na plátně roztírá akrylová barva, zbytek jsem se už ale naučil sám, metodou pokus - omyl. Našel jsem si svůj styl,“ vzpomíná David Žídek, který trpí kvadruplegií.

Po těžké autonehodě zůstal ochrnut na dolní končetiny a částečně také na ty horní. Jakl sám říká, maluje, když má náladu. „Pak je to také o kombinaci barev, zvolit tu správnou, to je to nejtěžší. Namíchání barev trvá většinou hodinu, hodinu a půl. Obraz pak tvořím přes dvě hodiny. Pokud je barva špatně namíchána, mohou se objevit na plátně vady. Je to alchymie,“ prozrazuje nám David Žídek, který maluje i dalšími styly.

Vernisáž výstavy v Bredě, 24. června 2021.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Výstava s názvem Coloribus spectaculi Vol. 2 v Bredě je prodejní, přičemž veškerý výtěžek z ní přispěje Davidovi na rehabilitaci, bez které se neobejde. Obrazy, které jsou nyní k vidění, ale nejsou všechny.

David je připraven výstavu postupně doplňovat a obměňovat, případně může další díla vytvořit. V případě zájmu jej mohou lidé kontaktovat na emailu dave.zidek@centrum.cz nebo na čísle 732 472 355. Ještě dodejme, že výstava potrvá do 31. srpna.