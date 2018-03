Výstava v Hlučíně ukazuje, že jsme národ kutilů

Unikátní putovní výstava Udělej si sám, která ukazuje třeba i zlepšováky populárního Přemka Podlahy, má v Moravskoslezském kraji premiéru v Muzeu Hlučínska.

Výstava ukazuje, že jsme národ kutilů.Foto: Archiv muzea

Co dříve nebylo k sehnání, to si kutilové vyráběli šikovnýma rukama sami a tyto schopnosti předávali dalším generacím až do současnosti. Dokázali si vyrobit i komplikované přístroje, například elektrickou kytaru, mixážní pult nebo pohyblivý betlém.

Důkazem jejich bezbřehé vynalézavosti je unikátní putovní výstava Udělej si sám, která se od 15. února do 27. května zabydlela v Muzeu Hlučínska. Prohlídka je možná každý den kromě soboty od 8.30 do 12 a od 13 do 17 hodin. Při svém každoročním putování Českem výstava až Hlučín dosud míjela a v regionu severní Moravy a Slezska má svou premiéru.

Expozice nabízí zhruba 140 exponátů ze sbírek Milana Říhy a Kateřiny Kalendové, která je manželkou proslulého televizního kutila Přemka Podlahy. Tomu nejrůznější zlepšováky posílali diváci slavného Receptáře a návštěvníci výstavy uvidí mimo jiné udělátka třeba držák na rohlíky, originální myší pastičky nebo smeták na hokejce. Výstava zahrnuje i různé výstřelky, mezi které patří repro souprava z pivních sudů nebo ořezávátko k výrobě zubů do hrábí. „V podobně recesistickém stylu proběhla i vernisáž, při které nechyběla dobrá zábava ani návštěvníci v montérkách,“ konstatuje muzejní pedagog Jiří Nemynář.