Vůbec poprvé budou mít zájemci možnost si prohlédnout padesátitisícové město z ptačí perspektivy v sobotu 5. června, přičemž výstupy budou pokračovat až do září.

Co se náročnosti týká, do čtvrtého patra může zájemce vyvézt výtah, pak už musí absolvovat schody po svých. Hláska bude otevřena vždy každou sobotu od 10 do 17 hodin, pouze v případě nepříznivého počasí se může otevírací doba měnit.

Návštěvníci musí dodržovat platná epidemiologická opatření.

„Vstupenky je možné zakoupit přímo na místě v den konání ve vstupu do radnice, nebo předem v Turistickém informačním centru Opava naproti prodejny Baťa. Dospělí zaplatí 30 korun, mládež do 15 let, ZTP a ZTP-P 10 korun. V ceně vstupenky je zahrnuta také návštěva unikátní sbírky – expozice Opava/Troppau, ve které uvidíte převážně předměty denní potřeby s tematikou Opavy,“ přibližuje Anna Sotolářová z tiskového oddělení magistrátu