Opava – Za pár dní zmizí, přesto dokázala vyburcovat diskusi, jaká zde nad uměleckým dílem už dlouho nebyla. Krychle, která obehnala kouli před opavskou Hláskou.

Krychle místo koule před opavskou Hláskou se nepovedla. Přiznali to i samotní autoři. | Foto: DENÍK / Martin Kůs

Její instalace byla dílem Galerie Gottfrei v rámci výtvarného sympozia Ztracená Opava. Pravdou je, že dílo Opavany a návštěvníky města zrovna neoslnilo. Nechápali, co má znamenat, a většinou soudili, že jde o zábranu před koulí, která se opravuje.

To, že krychle není to pravé ořechové, je už jasné i jejím autorům. „Konceptů, jak má vypadat, jsme měli víc, ale už jsme je nestačili zrealizovat. Původně jsme v krychli chtěli použít barevné prvky, které by ji ozvláštnily,“ přiznává jeden z autorů Tomáš Vrána.

Je však spokojený i s negativními reakcemi. „Jsme rádi, že takové reakce byly, protože se nám podařilo rozvířit veřejné mínění, a je dobré, že se lidé o vzhled města zajímají,“ dodává výtvarník.

Za dva týdny bude kašně znovu vládnout pomyslné kulaté slunce a umělci z Galerie Gottfrei budou mít celý rok na zvažování, čím zase Opavany překvapí. Tématem sympozia byla letos hlavně zapomenutá a opomíjená opavská zákoutí.