„Jedno oddělení předškoláků se sem bude stěhovat ze základní školy, kde nyní funguje jakési „detašované“ pracoviště školky. Druhé pak bude kapacitně pokrývat děti, které se například nedostanou při zápise do mateřské školy, případně se budou moci přijímat i ty mladší,“ přibližuje kravařská starostka Monika Brzesková.

Po volných místech ve školkách je ve městě velká poptávka. Každým rokem se najde několik dětí, které se do mateřinky zkrátka „nevejdou“, nepřijímají se právě mladší děti, v rozšířené školce už tato možnost bude.

Druhou významnou stavbou, která v tomto roce úspěšně pokračuje, je rozšiřování hřbitova v městské části Kouty. Akce je rozdělena na etapy, začala již loni a dokončena bude v horizontu několika příštích let. Kolem rozšířeného hřbitova je již postaven nový vzhledný plot. „V zadní části vznikne i jakási klidová zóna, chybět nebudou lavičky, stromy, keře, v současnosti pracujeme na tom, aby zeleň už postupně rostla. Dnes už je postavena také technická budova, plánuje se vybudování kolumbária a další kroky,“ dodává Monika Brzesková.

V kravařské části Kouty se v tomto roce opravuje i střecha hasičské zbrojnice, na Olšinkách se pak rekonstruuje sportovní areál.

Zámek Kravaře. Zámecký park.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Zámek zaznamenal rekordní návštěvnost

V letošní turistické sezoně zavítalo na kravařský zámek téměř osm tisíc návštěvníků, což představuje rekordní počet. Pro představu, je to o dva tisíce lidí více než v roce 2020 a o čtyři a půl tisíce více než v roce 2015. Pozornost kravařské radnice se na zámek zaměřuje už delší dobu. V minulých letech byla zrekonstruována monumentální stropní barokní freska, na vstupní průčelí se vrátily velké hodiny s ciferníkem, opravila se i kaple, na kterou byl usazen zrenovovaný kříž. A nová je i střecha na celém zámku. Nyní se město soustředí na vnitřní prostory zámku.

„Měla by zde vzniknout edukační místnost. Určena bude pro děti z mateřských a základních škol, kteří zde budou mít po návštěvě expozice jakýsi pracovní prostor, mohou si vyplňovat pracovní listy. Místnost bude sloužit i pro setkávání našich spolků, k přednáškám a podobně. Trochu nás v realizaci zastavil covid, protože celé toto křídlo jsme dali k dispozici Slezské nemocnici a vyrostlo zde očkovací centrum. Takže se práce na chvíli stoply, ale to nám nevadí, účel očkovací centrum splnilo a bylo fajn, že sem mohli přijet i lidé z okolí,“ říká starostka Kravař Monika Brzesková.

Železniční stanice v Kravařích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Na řadě je výměna oken

Práce na zámku ale nekončí. Radnice se nyní chystá na výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu, protože je zapotřebí vyměnit na zámku všechna okna. „Je to investice za zhruba 9,7 milionu korun a uvidíme, zda nám vyjde dotace, to bude stěžejní. Maximální možnost čerpání je pět milionů. Pokud bychom se žádostí byli úspěšní, byla by to investice na příští rok,“ prozrazuje Monika Brzesková.

Rozšiřování hřbitova v Kravařích-Koutech.Zdroj: se souhlasem města

Ukrajinské děti se učí česky, chystá se i kurz pro dospělé

Také v Kravařích našli útočiště ukrajinští občané, kteří prchají před válkou ve své domovině. „Přehled o nich relativně máme, protože jsme malé město, ani celé území Obce s rozšířenou působností není velké. Bohužel jako město nemáme žádné prostory, které bychom mohli k dlouhodobému ubytování nabídnout. Víme o ukrajinských rodinách, které jsou ubytovány v soukromí, pomáhali jsme třeba i se zajišťováním vybavení domácností. S rodinami jsme měli i sezení v knihovně, kam jsme je pozvali, aby i oni sami se mezi sebou poznali, věděli o sobě, mohli se společně navštěvovat nebo vyrazit na procházky. Ve škole máme nyní deset dětí, které se už vzdělávají, mají několik hodin češtiny denně a funguje to fajn. Jen ten rozptyl je velký, od druhé do deváté třídy, neumíme je tedy spojit v nějakou jednu větší věkově přiměřenou skupinku. Připravujeme i kurz českého jazyka pro dospělé, uvidíme, jaký bude zájem,“ uvedla kravařská starostka Monika Brzesková.

Kravaře

První písemná zmínka: 1224

Počet obyvatel: 6662

Významné osobnosti:

Alois Hadamczik – trenér české hokejové reprezentace

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. – dr. h. c. – amerikanista, v letech 1990–97 rektor Univerzity Palackého, bývalý senátor

Leo a Alice Stoklasovi – od roku 1990 významní podnikatelé s textilní galanterií a bižuterií

Marie Šindelářová (rozená Holubková, pseudonymem Ludmila Hořká) – významná regionální spisovatelka a sběratelka lidové slovesnosti

Ivo Žídek – jeden z nejvýznamnějších českých tenorů

Monika Žídková – Miss ČR, Miss Europe 1995

Zajímavosti:

Národní přírodní památka Odkryv v prostoru bývalé pískovny u Kravař má rozlohu 1,6 ha. Těžba písku zde odkryla souvkové hlíny a štěrkopísky, které dokládají činnost sálského zalednění ve starších čtvrtohorách (asi před 300 000 lety).