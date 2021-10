Nový životní styl, nová postava, nová image, to vše je nový projekt Proměna s Deníkem. Výzva v podání Proměny s Deníkem je tady právě pro Vás. Hledáme muže i ženy.

Proměna s Deníkem. | Foto: Deník

Přihlaste se do pondělí 4. října 2021 na email: veronika.konigova@denik.cz a změňte svůj dosavadní životní styl. Do emailu přiložte Vaší fotografii a také důvod proč jste se do Proměny přihlásili.