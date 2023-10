Problém s nedostatkem parkovacích míst se opavská radnice rozhodla vyřešit rozšiřováním parkovacích zón. Ty budou nově určeny pouze pro rezidenty, čili osoby s trvalým bydlištěm v daných ulicích. Několik stání sice vznikne i pro ostatní šoféry, jenže ti si budou muset v automatu koupit lístek a za odstavení auta zaplatit.

Zaparkovat večer blízko bydliště bývá v Opavě úkol takřka nadlidský. „Když se v minulosti řešil urbanismus města, nikoho nenapadlo, že v rodinách budou dvě tři auta a všichni budou chtít parkovat co nejblíže svého bydliště. To je dnes realita. Lidé nadávají řidičům, opavští řidiči zase řidičům z jiných míst. A my musíme hledat cesty, jak pomoci. V novém parkovacím domě u východního nádraží sice stojí parkovné jen zlomek toho, co jinde, ale řidiči zde svá auta stejně nenechávají, protože by museli chodit pěšky. A pak jezdí v ulicích a hledají volné místo u svého domu,“ konstatoval opavský radní Petr Popadinec s tím, že v Kylešovicích či v Kateřinkách parkovací domy odmítli úplně.

Magistrát se rozhodl podpořit obyvatele vybraných ulic tím, že od nového roku umožní parkování jen jim. Mimo historické jádro města se zóny rozšíří na Bochenkově, v Husově ulici, na třídě Spojenců, v Rooseveltově, Březinově, Janské ulici, na Nádražním okruhu, v Olbrichově a v Krnovské. „Hledali jsme řešení, jak pomoci těm, kteří v Opavě bydlí a měli problémy zaparkovat kvůli cizím autům. Právě jejich stížnostem vycházíme vstříc, a to deseti dalšími lokalitami, kde budou jasně vymezeny prostory pouze pro rezidenty,“ upřesnil Popadinec. V ulicích budou vyznačena i místa pro ostatní řidiče, ale ta už budou za poplatek. Rezident - držitel platného parkovacího oprávnění - zde pak bude moci parkovat zdarma.

Ani rezidenti však nebudou mít „svaté právo“ na parkování čtyřiadvacet hodin denně. Dopoledne, v době od sedmi do jedenácti hodin, totiž bude moci na těchto vyhrazených místech krátkodobě zaparkovat kdokoliv jiný.