Opavský magistrát je on-line. WiFi chtějí na úřadě v Hlučíně

V Opavě můžete bezdrátovou síť zdarma využít ve všech budovách magistrátu. Na Městském úřadu v Hlučíně tuto službu zatím nenabízí. Do budoucna by to ovšem vedení města chtělo změnit.

Veřejně přístupné wi-fi sítě. Ilustrační foto | Foto: Archiv

Možnost připojit se k internetu je nezbytná pro stále více lidí. Pokud něco vyřizují na úřadech, s využitím WiFi většina z nich automaticky počítá. „Asi půl roku máme pro klienty magistrátu v Krnovské ulici a rovněž i na Horním náměstí k dispozici bezdrátovou síť. Není však zavedena plošně. V budovách se nacházejí speciální prostory, kde se lidé mohou připojit. Do budoucna uvažujeme o celkovém pokrytí. Služba je pochopitelně zdarma," uvedla vedoucí odboru informatiky v Opavě Zdenka Galgonková. Podobně jsou na tom lidé ve Vítkově. Jak potvrdil informatik vítkovského městského úřadu Jan Ambrož, ani u nich není bezdrátová síť všude. „WiFi je jen na informačním středisku, v celém areálu ne. Lidé si tu ale mohou zapůjčit třeba notebook." I úřad v Kravařích nabízí svým občanům obdobnou službu. „V budově Městského úřadu v Kravařích nemáme WiFi pro veřejnost zpřístupněnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou budovu s opravdu mohutnými zdmi, je pokrytí celého objektu signálem technicky náročné. K přístupu na internet mohou občané využívat k tomu určený počítač," vysvětlila starostka města Monika Brzesková. Stejným způsobem mohou občané využívat také dva počítače v kravařské Městské knihovně. Veřejně přístupný internet mají i v Budišově nad Budišovkou. „Bezdrátová síť je na městském úřadu běžně dostupná, a to nejen v samotné budově, ale i v blízkém okolí. Zřizovali jsme ji asi před rokem v rámci rekonstrukce muzea," sdělil starosta Budišova Rostislav Kyncl. Kde občané lidově řečeno ostrouhají, je Hlučín. Pokud jdete na úřad právě sem, k internetu se nepřipojíte. „Víme, že lidé by WiFi stoprocentně uvítali," poznamenala tisková mluvčí Hlučína Ivana Gračková." Vedení města má ale pro návštěvníky dobrou zprávu. „V letošním roce budeme veřejně přístupnou síť pro radnici a přilehlé okolí řešit," dodal hlučínský starosta Pavel Paschek. WiFi zdarma není doménou jen na úřadech, bez problému se takto připojíte i v různých institucích, zařízeních či třeba nákupních centrech. Jako příklad poslouží autokemp na hlučínské štěrkovně. Kde je pokrytí také téměř stoprocentní, je areál Slezské nemocnice v Opavě. „ Bezdrátovou síť máme už několik let. Sice není zavedena plošně, nicméně ve všech důležitých částech ano. Jsou to převážně lůžková oddělení, namátkově třeba oddělení chirurgie, gynekologicko porodnické, ORL, infekční nebo interna," uvedl vedoucí ICT ve Slezské nemocnici Jan Vaněk. Veronika Bernardová

Autor: Redakce