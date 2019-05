Jižně od Hlučína se nad řekou zvedá Vinná Hora s 286 metry, na jejímž vrcholu vznikl dvůr. Původně tam mohla někdy kolem 8. století stát i středověká tvrz, což však není fakticky prokázáno. O její existenci se traduje jen pověst.

Olejomalba Elen Thiemlové s názvem Vinná Hora magická. | Foto: Elen Thiemlová

Podle ní v ní žil šlechtic, který se zamiloval do krásné služebné, což se nelíbilo jeho ženě. Když dívka otěhotněla, nechala ji velmi tvrdě ztrestat a když nešťastnice porodila šlechticovo dítě, otřásla se zem a tvrz se včetně obyvatel propadla do Vinné Hory. Na jejím místě vznikla studánka a podle pověsti může tvrz z hory dostat zpět jen dívka v nouzi, která si ve studánce vypere košilku. Co se na této hoře skutečně nachází, je statek postavený možná přímo na kamenných základech této tvrze a pod temenem se uchoval zarostlý kamenolom i vodní pramen.