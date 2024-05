Oblíbená sdílená kola jsou k dispozici Hlučíňanům od druhé poloviny března. Na 11 stanovištích jich je v provozu celkem 45.

I v této sezoně je prvních 15 minut zdarma. Společnost Nextbike, která je provozuje, se na základě výzvy města zavázala k pravidelnějším kontrolám a přesunům kol mezi jednotlivými stanicemi, aby nedocházelo k jejich hromadění a také nesprávnému parkování, například na chodníku na Rovninách U Vodárny, u zastávky autobusu č. 67.

Vedení obce zároveň prosí veřejnost o umísťování kol do stojanů, aby neblokovaly chodníky a jiné plochy určené pro chodce.

Bikesharing se těší velké oblibě nejen v Hlučíně ale také v dalších městech Česka. Aktuálně se lze na sdílených kolech projet z Hlučína do Ostravy a dále po cyklostezce č. 59 až do hor. Trasa oblíbená pro svou dostupnost a krásné scenérie vede přes klidné části Ostravy a dále Frýdek-Místek až do Beskyd.

V loňské sezoně proběhlo v Hlučíně celkem 10 095 výpůjček, denně se sdílená kola dostala do pohybu 37krát. Uživatelé na nich najeli 13 179 kilometrů. Díky tomuto šetrnému způsobu dopravy bylo ušetřeno 2 148 kilogramů CO2 v porovnání s jízdami autem. Stejné množství oxidu uhličitého by po dobu jednoho roku vstřebával městský park s 99 vzrostlými stromy.