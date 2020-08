Nevynechala jsem v tom obsáhlém seznamu vašich aktivit něco?

Ne, to stačí. V minulosti jsem se ještě angažoval v mezinárodní charitativní organizaci Rotary International, ve které působí můj táta, ale toho jsem po třech letech nechal.

Kdy jste s aktivním občanstvím začal?

Ve čtrnácti letech, kdy na mě přišla puberta. Nevěděl jsem, co mám dělat se životem, protože jsem byl zvyklý, že mám plno kroužků, ty pak nebyly a měl jsem hodně volného času. Pak jsem se zúčastnil jedné akce Pražského Summitu a poznal jsem, co mě baví – politika, historie, diplomacie… Nejdřív jsem se přidal do školního parlamentu, pak do Opavského zastupitelstva dětí a mládeže a před rokem jsem se přidal do ODS.

Jaké akce s Opavským zastupitelstvem dětí a mládeže pořádáte?

Děláme toho hodně, mezi poslední aktivity patřila organizace dobrovolníků na pomoc proti covidu-19 - šili jsme roušky a ty jsme pak rozváželi lidem, kteří je potřebovali. Pořádáme také charitativní bazary, letos jsme pomocí prodeje starých knížek vybrali nevidomému Martinovi 12 000 Kč. Pořádáme také různé vzdělávací akce a přednášky o životním prostředí, sociálních problémech, nerovnosti…

Proč jste se rozhodl kandidovat?

Přišlo mi, že je hrozně málo mladých lidí v politice – pro hodně lidí je politika sprosté slovo – a že je to škoda, tak jsem si řekl, že zkusím kandidaturu. Ani jsem nečekal, že by mě na kandidátku napsali.

Je politika pro mladé lidi?

Jako předseda OZDM jezdím na přednášky do Prahy a jiných koutů republiky, kde se setkávám s různými talentovanými mladými lidmi, takže si myslím, že ano. Díky těmto setkáním jsem z naší generace nadšený, fakt věřím, že máme nadějnou budoucnost. I proto jsem se rozhodl kandidovat, abych byl pro tyto mladé lidi spojkou, abych jim pomáhal.

Proč zrovna ODS? Přece jen nemá kvůli své historii dobrou pověst…

Je pravda, že mě hodně starších lidí nenávidí už jen kvůli tomu, že kandiduju za ODS, protože má historii takovou, jakou má – ti lidé si mě automaticky spojují s devadesátými léty, a to je škoda. ODS má dobrý program a schopné lidi, jen se to bohužel nedaří prodat. Vyrůstal jsem v podnikatelském prostředí, takže jsem pravičák už od narození a ODS mi přišla fajn tím, že je to tradiční strana, která má co nabídnout i mladým.

Co byste chtěl zlepšit na středoškolském vzdělání?

Chtěl bych prosadit kurzy finanční gramotnosti, protože po maturitě, po takzvané zkoušce dospělosti člověk vyjde ze školy, a neví, jak si má založit živnost, co to jsou daňové odvody a tak dále. Bylo by to užitečné, protože by se lidé po škole nemuseli bát otevřít svůj podnik a kraj by vzkvétal. Dále mi vadí, že se ve škole neklade důraz na moderní dějiny, které jsou pro orientaci v dnešní době daleko užitečnější než třeba hodiny o pravěku, který jsme probírali celý rok. Pak bych chtěl prosadit kurzy o práci s informacemi – na střední škole nás učí si zapamatovat obrovské kvantum informací, které hned zapomínáme, ale už nás neučí, jak si užitečné informace vyhledat – jakým zdrojům věřit a jak si máme fakta ověřovat.

Setkal jste se kvůli svému věku s kritikou?

Zatím ne, jestli nepočítám komentáře na Facebooku. Tam občas narážím na komentáře typu „proč zakládat rodinu a mít dětí, když můžu rovnou do politiky.“ Jinak jsou starší lidé v mém okolí a hlavně ze strany z mé kandidatury nadšení a drží mi palce, takovou podporu jsem nečekal.

Diana Mojsevič