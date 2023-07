Netradiční, ba přímo hvězdný tip na prázdninový výlet přináší Planetární stezka v Opavě, která je největší na území České republiky a osmnáctá největší na světě.

Planetární stezka v Opavě, nové infotabule. | Video: Deník/Veronika Bernardová

Tedy, abychom byli naprosto přesní, její model, který čítá osm planet, dvě planetky, jednu trpasličí planetu a samozřejmě nechybí Slunce.

Modely těchto jedenácti hvězdných těles jsou rozesety na ploše třiceti kilometrů po Opavě a nejbližším okolí. Vše je přesně dáno měřítkem 1:627 000 000 tak, aby rozmístění modelů planet a hvězd bylo skutečně takové, jaké je v kosmu. Už loni se stezka dočkala svého rozšíření, když k Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu přibyly některé jejich měsíce.

Jaký bude osud loutkového divadla v Opavě? Město už jedná s církví o prodeji

Nyní je vesmírná procházka ještě atraktivnější, protože je bohatší o poutavé informační cedule, které vyráběli opavští studenti. Sny autorů jdou ale ještě dál, pohrávají si třeba s myšlenkou propojit opavskou stezku s Dolní oblastí Vítkovic.

Planetární stezka byla zpřístupněna v roce 2006. Jednotlivé modely v podobě větších či menších kuličkek jsou vždy umístěny u některé významné památky či instituce, středobodem soustavy je samotné Slunce, vystupující v podobě kašny zvané „koule“ před opavskou radnicí. Právě zde vesmírná procházka začíná, poutníci pak postupně potkají všech osm planet sluneční soustavy, trpasličí planetu Pluto a dvě planetky Oppavii a Silesii. U čtyř planet jsou instalovány i některé zmíněné měsíce.

Činili se studenti „Kolofíku“

Další upgrade nastal nedávno, konkrétně v podobě informačních panelů, které jsou dílem studentů Střední školy technické Opava. „Na infocedulích planetární stezky pracovalo dvanáct žáků druhého ročníku oboru zámečník pod vedením učitele odborného výcviku Marka Ulitzky a vyrobili devět kusů. Podnět k nám do školy přišel na základě naší dlouholeté spolupráce od pana Petra Pavlíčka a zakázku zadával opavský magistrát prostřednictvím paní Jany Foltysové,“ popsal Deníku ředitel opavského „Kolofíku“, jak se střední škole přezdívá, Josef Vondál.

Už tak omezený provoz na dálnici kvůli údržbě tunelu zastavil planý poplach

Právě Petr Pavlíček, bývalý ředitel Mendelova gymnázia, byl loni hlavním iniciátorem doplnění měsíců a sám spolu s dalšími dobrovolníky tak dokončoval myšlenku starou dvacet let. „Je bezva, že infocedule vyrobil Kolofíkáč a jeho žáci. Musím za spolupráci jednoznačně poděkovat městu Opava, speciálně panu Lichnovskému, Drozdkovi, Stanjurovi a paní Foltysové,“ říká Petr Pavlíček.

Mapy, leták, web

Mimo jiné se stezka dostala už i na mapový portál Mapy.cz a existuje i průvodce, který si zájemci mohou stáhnout prostřednictvím webu na www.opava-city.cz/tic, nebo si jej v tištěné formě vyzvednout v infocentru na Horním náměstí. Jednotlivé trasy se jim pak jednoduše zobrazí po naskenování QR kódu, stezku lze absolvovat pěšky, na kole i autem. Vše se ukáže v mapách. K dispozici je také nový informační leták.

Popeláři a úředníci v akci: Opavané, třídíte? Pokud ne, bude nepořádek na fotce

„Astronomické texty k němu tvořil doktor Tomáš Gráf, texty k objektům, nacházejících se v těsném sousedství modelu, pak sestavovali kolegové z Hlásky, fotografie dodalo Turistické informační centrum, přesněji kolega Lichnovský. Vizuální podobu letáku tvořili především univerzitní grafik Alex Ochonský a z Hlásky pak Marek Drozdek. Náklady na tisk šly za Slezskou univerzitou,“ upřesnil David Slosarczyk z Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Planetární stezka brzy dostane své vlastní webové stránky. „Intenzivně se na nich pracuje, k dosažení budou na adrese helios.opava.eu. Bude zde více povídání, více fotografií než v letáku. Chybět nebudou populárně-naučná videa o naší sluneční soustavě, interaktivní mapky a další,“ dodává Slosarczyk.

FOTO: Zámek na Opavsku už nebude sociálním zařízením. Co s ním bude dál se neví

Petr Pavlíček by však chtěl stezku posunout ještě dále. „Mým snem je spojit Opavu se Světem techniky v Dolní oblasti Vítkovic, a to pomocí planetek. Dalším záměrem je pak doplnění o virtuální realitu ve spolupráci s ČVUT Praha. V mých vizích pod názvem Opava technická mě podporují dva pánové, a to Petr Klán a David Slosarczyk,“ prozradil Petr Pavlíček. Zájemci mohou navštívit stránku www.opavskestonehenge.cz, kde se dočtou o planetární stezce, ale i o dalším přání Petra Pavlíčka, a sice postavit v Opavě Stonehenge.

Planetární stezka Opava

Slunce – Opava, Horní náměstí

Merkur (92,3 m od Slunce) – Opava, Slezské divadlo

Venuše (172,6 m od Slunce) – Opava, Matiční ulice

Země (238,6 m od Slunce) – Opava, Dvořákovy sady

Mars (363,5 m od Slunce) – Opava, rektorát Slezské univerzity

Oppavia, Silesia (660 a 740 m od Slunce) – Opava, náměstí sv. Hedviky

Jupiter (1 241,5 m od Slunce) – Opava, Víceúčelová hala

Saturn (2 286,3 m od Slunce) – Opava-Jaktař, pod kostelem

Uran (4 571,1 m od Slunce) – Milostovice, vojenská pevnost

Neptun (7 158,5 m od Slunce) – Stěbořice, kulturní dům

Pluto (9 419,9 m od Slunce) – Nový Dvůr, arboretum