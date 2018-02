Z proslulé restaurace zbyly pouze schody

Při procházce Křižíkovými sady narazí chodci hned za zbytky městského opevnění na několik schůdků nevedoucích nikam. Původně jimi vcházeli návštěvníci do vyhlášené Promenádní restaurace.

Pohled na Promenádní kavárnu z 30. let 20. století.Foto: www.staraopava.cz

V Křížkovského sadech stávala v dobách dávno minulých za zadní částí minoritského kláštera vyhlášená promenádní restaurace. Do roku 1855 nesla název Oswaldova kavárna u Kiosku, kterým byl míněn nedaleký antický tempel v parku.

Na jeho místě stály později sochy císaře Josefa II., básníka Schillera a Opavy. Postupně ji vlastnili kavárníci Anderla, Wolf, Hadwiger, Exner a Mikulaschek. Během let 1865 až 1869 byl jejím kavárníkem Franz Sturm a od roku 1874 ji vedla Anna Havlíková jako Kiosk Restaurant.

V roce 1875 získalo zařízení název Promenádní restaurace.

VE MĚSTĚ BYLA VYHLÁŠENÁ I NĚKTERÝMI SPECIALITAMI

Její nápojová nabídka byla v roce 1879 poměrně netradiční. Kromě značek různých piv si zákazníci mohli dát i ovčí mléko, dodávané z hradeckého statku knížete Lichnovského, a minerálku. Oba nápoje tvořily součást předplacené zdravotní kúry.

Restaurace prošla rukama mnoha nájemců a vlastníků do roku 1924, kdy ji začali provozovat členové rodiny Philipps. Oblibu si u Opavanů všech společenských tříd získala nejenom nabídkou občerstvení, ale též svými hudebními produkcemi. Vyhrávaly v ní hlavně vojenské kapely, ale v jejích prostorách vystupovali i další muzikanti.

Posezení za pěkného počasí v pěkném parkovém prostředí u dobrého jídla a pití s poslechem hudby zákazníky přitahovalo.

OBĚ RESTAURACE MĚLY STEJNOU ČINNOST A NEUŠLY STEJNÉMU OSUDU

Promenádní restaurace si zájem o návštěvu udržela i přes konkurenci Letní kavárny Niedermayer. Ta stávala za Schinzelovým domem, kde je dnes praktické pracoviště žáků opavské hotelové školy. Obě zařízení přežila válečné běsnění, ale potkal je přímo osudový zánik.

Konkurovaly si do Velikonoc roku 1945, kdy obě ve stejný čas do základů vyhořely. Letní kavárna zmizela zcela a po Promenádní restauraci zbylo až do současnosti několik schůdků s konstrukcí vstupní branky hned u východu ze zahrady minoritského kláštera.