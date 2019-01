Hlučínsko - Až u vás v prvních dnech nového roku zazvoní Tři králové, věnujte jim nejen poděkování, ale i nějakou tu korunu. Použijí ji na dobré účely.

Již jen několik málo dní zbývá do chvíle, kdy se do našich ulic vydají Tři králové s pokladničkami charitativní sbírky. Výjimkou nebudou ani ulice měst a obcí na Hlučínsku. Tam se s typickými koledníky s korunami na hlavách a visačkami pořádající Charity Hlučín setkáte od 7. do 9. ledna.

Také letos se peníze, které se vyberou, použijí na dobré účely. Měly by být využity např. na zřízení relaxační místnosti pro osoby se zdravotním handicapem v rámci sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích či na modernizaci materiálního vybavení a prostředí Charitního domova svatého Mikuláše.

V plánu je také zakoupení automobilu pro terénní ošetřovatelskou službu.

O tom, že lidé na Hlučínsku jsou stále ochotni pomáhat svědčí výsledky loňské Tříkrálové sbírky. Tři králové vybrali ve 25 obcích regionu Hlučínsko více než 1,6 milionů korun. Díky nim už téměř rok používá Charitní ošetřovatelská služba osobní auto, díky kterému se může dostat i ke klientům v nejodlehlejších místech regionu a nové zdravotní a kompenzační pomůcky, které jejím klientům usnadňují život.

„Kromě toho se povedlo zmodernizovat a upravit kuchyň Charitního domova svatého Mikuláše dle nových hygienických předpisů a domovu už tak nehrozí sankce za jejich nedodržení,“ připomněla ještě vedoucí komplexní péče domova Irena Prchalová.

V neposlední řadě peníze pomáhaly v sociálně terapeutické dílně v Ludgeřovicích. Zde se zajistilo vybavení šaten skříňkami a lavicemi, a tak se zvedla kapacita prostoru, který nevyhovoval reálnému počtu klientů. Dílna také dostala šicí stroj, který je velkým pomocníkem v získávání praktických dovedností pro každodenní život.

A konečně tříkrálové peníze pomohly i s náklady na provoz dílny, a tak umožnily zajistit i nadále všechny služby, které v Ludgeřovicích nabízejí. Proto, až u vás v prvních dnech nového roku zazvoní Tři králové, věnujte jim nejen poděkování, ale i nějakou tu korunu. Použijí ji na dobré účely.