/VIDEO/ Dlouho se ze svého útěku z výchovných ústavů neradovali dva mladiství, které po sérii vloupání zadrželi kriminalisté ze slezské metropole. Úzká spolupráce mezi opavskými kriminalisty a policisty úvedla k objasnění několika případů majetkové trestné činnosti, které se oba nezletilí mladíci dopustili. Způsobili škodu převyšující 72 tisíc korun.

Z výchovného ústavu putovali dva mladiství rovnou do vazby. | Video: se souhlasem PČR

Kriminalisté zahájili v těchto dnech trestní stíhání dvou mladistvých ve věku 16 a 17 let pro provinění z krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí. Mladíci se dopouštěli vloupání do obchodů a hospod na Opavsku a Bruntálsku, a to nejméně v šesti případech.

Opavská Sokolka ve víru čarodějnic. Opět se čeká vysoká návštěva

„V březnu a dubnu měli, samostatně i spolu, násilně vstupovat do objektů, kdy většinou poblíž nalezeným kamenem nebo dlažební kostkou rozbili skleněné výlohy a okna dveří. Šli především po alkoholu, cigaretách, sladkostech a také penězích v hotovosti, a to i přesto, že jsou oba zatíženi podmíněným trestem za své předchozí protiprávní jednání," uvedl za opavské policisty Jan Segsulka.

Tady pozor! Známe nejrizikovější místa na cestách v Moravskoslezském kraji

Krnovští kriminalisté také pracují s verzí, že tito dva mladíci mohou mít na svědomí i další podobné činy ve výše uvedených lokalitách. Vzhledem k jejich trestní minulosti byl soudem akceptován podnět k návrhu na vzetí do vazby. V případě odsouzení jim hrozí až 18měsíční pobyt za mřížemi.