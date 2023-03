Za půl roku o čtrnáct korun víc

Podle společnosti Sodexo Benefity, největšího poskytovatele benefitů v České republice, se v lednu 2023 v Moravskoslezském kraji obědvalo v průměru za 174 korun (a třicet haléřů), což ve srovnání s ostatními kraji představuje jakousi zlatou střední cestu.

Oproti srpnu 2022 se ale v Moravskoslezském kraji cena za polední menu zvedla o čtrnáct korun. V posledních dvou měsících však rostou ceny obědů jen o haléře. „Po celý loňský a zhruba polovinu roku 2021 se ceny kontinuálně meziměsíčně zvyšovaly. Nejvýraznější skok o více než pět korun přišel v září. Potom už ale růst začal brzdit. Potvrzují se tak naše predikce ze začátku letošního roku, že zdražování v gastro sektoru už bude pozvolnější,“ konstatuje Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity s tím, že hlavním důvodem je fakt, že lidé už nejsou schopni vysoké ceny akceptovat a ty zdá se narážejí na svůj strop.

Ceny jsou různé

Jak si cenově stojí podniky na Opavsku, lze srovnat třeba při pohledu na server menicka.cz. Obecně by se dalo říci, že podniky v centru jsou dražší, i když to neplatí vždy. My jsme se podívali na nabídky oblíbené klasiky, a to smaženého řízku. Například v restauraci U Náhonu vyjde vepřový řízek s bramborem na 124 korun, U Babičky v OC Breda stojí kuřecí řízek s bramborem 139 korun. Za 159 pak za toto jídlo strávníci zaplatí v kylešovických restauracích Algar, Kotelna a U Knoppa. Opavský „Labužník“ nabízí řízek s bramborovým salátem za 145 korun, U Divokého kance vyjde kuřecí řízek se salátem na 129 korun. Restaurace R 11 ve Skrochovicích má v nabídce řízek vídeňský s domácím bramborovým salátem, ten stojí 189 korun.

Mnozí zákazníci ceny meníček tolerují, najdou se však i tací, kterým už připadají „přes čáru“. Řada námi oslovených strávníků potvrdila, že vzhledem k rostoucím cenám si raději přes týden uvaří doma. Jako třeba Jiří Vícha. „Dříve jsem na polední menu chodil pravidelně, opravdu téměř každý den, několik let. Když se ceny držely kolem těch 110, 120 korun za oběd, byl jsem ještě ochoten to akceptovat. Jenže v restauracích v mém okolí teď už ceny za menu nejdou pod 140, 150 korun a to mi přijde moc. Se ženou proto vaříme přes týden doma, uvaříme si třeba obědy na dva, tři dny a ty si ohříváme v kuchyňce v práci,“ uvedl.