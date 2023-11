Pravidelně v čase před Dušičkami vyrážejí lidé nakupovat květiny, věnce či vazby, aby mohli jaksepatří upravit hroby svých blízkých. Obchůdky, zahradnictví nebo tržiště berou zákazníci útokem už nyní, ačkoli Památka zesnulých připadá až na 2. listopadu, což je v letošním roce čtvrtek.

Dušičkový sortiment, farmářské trhy, Opava. 25. října 2023. | Video: Deník/Veronika Bernardová

Na některých hřbitovech v opavském okrese se však budou dušičkové pobožnosti konat již o nadcházejícím, posledním říjnovém, víkendu. Mnoho lidí z Opavska jezdí dušičkový sortiment kupovat za hranice do Polska, stále se však najdou velké zástupy „věrných“, kteří dávají přednost tuzemskému trhu. Které zboží je nejoblíbenější a jak se pohybují ceny?

Dušičky u stánkařů

Hned několik stánkařů nabízí různé věnce, kytice a vazby mnoha velikostí, barev a tvarů na farmářských trzích na Dolním náměstí v Opavě. Sortiment je opravdu široký a vybere si snad každý. „Asi nejvíce lidé berou chryzantémy a vazby z přírodních materiálů, tak jako každým rokem.

Dušičkové zboží prodáváme už tak ten týden, možná i dva určitě, ale největší nápor máme teď v těchto dnech. Jenže hodně záleží i na počasí, když je škaredě a prší, neprodáme skoro nic,“ říká nám jedna z trhovkyň na náměstí. Ceny se pohybují různě, podle velikostí a použitého materiálu. Chryzantémy koupíte od padesáti korun, volné řezané květiny za třicet korun, dušičkové vazby převážně z přírodních materiálů pak od tří set korun a výše. Tržiště v Opavě je otevřeno vždy ve středu a pátek od 6.30 do 14 hodin, v sobotu pak od 6.30 do 12 hodin. Vyplatí se však přijít hned ráno nebo dopoledne. Jarmark trvá do 4. listopadu.

Chryzantémy a příroda

Všechno na jednom místě, od živých květin až po dušičkové vazby seženou zákazníci také třeba v Zahradnictví Weiss v Oticích. I tady mají v období Dušiček napilno. „V našem zahradnictví je kompletní nabídka všeho, co k podzimu a Dušičkám patří. Od živých chryzantém v květináčích až po ty řezané do vázy. Nechybí ani dušičkové vazby všech velikostí a tvarů. Spíše se ale více zaměřujeme na živé rostliny, a tak se dá říci, že nejvíce prodáme právě chryzantém v květináči. Ale výroba a prodej dušičkových vazeb také každoročně stoupá,“ prozrazuje Deníku majitel zahradnictví Matěj Weiss.

Nejoblíbenější jsou podle něj vazby z přírodních materiálů, nejčastěji kupovaným živým rostlinám pak zase vévodí žlutá chryzantéma. Příchozí si mohou v zahradnictví vybrat, co je zaujme, v případě domluvy zde vyrobí i vazbu přímo na přání. „Vše se dá objednat. Ale za ty roky máme odzkoušeno, že lépe si zákazníci vyberou, když jim máme co nabídnout. V dušičkovém čase se snažíme, aby bylo stále plno vazeb vyrobeno a všichni si mohli vybrat hned. Na počkání pak umíme upravit barevné doplňky, každá vazba z naší dílny je originál,“ popisuje Matěj Weiss. Ceny se v jeho zahradnictví také pohybují různě, hlavně podle velikosti. Vazby si mohou zájemci vybrat už od sta korun, hrnkové chryzantémy začínají na pětatřiceti korunách.

„Tak jako to platí u všeho, nejlépe je dnes nakupovat přímo u výrobce. To platí i v dušičkovém čase u zahradníků, kteří se snaží mít ceny vždy nižší, aby své půlroční pěstitelské snažení prodali,“ dodává. Zahradnictví Weiss je otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin, avšak tuto sobotu o státním svátku 28. října bude zahradnictví uzavřeno. Sortiment se ale bude prodávat ve stáncích v Opavě u Městského hřbitova a na farmářských trzích.

Otevřeno i o svátku

Velký nápor zákazníků očekávají v následujících dnech také v opavské Květinové dílně Anděl. „Největší zájem očekáváme ke konci týdne, soudě podle množství objednávek na víkend. Proto jsme se rozhodli nechat otevřeno také 28. října na státní svátek. Doufáme, že splníme očekávání našich zákazníků tak, jako v předešlých letech, aby mohli srdečně uctít památku svých blízkých,“ říká majitelka dílny Gabriela Andělová. I zdejší prioritou je přání zákazníka. Vazby nebo věnce tady lidem vyrobí tak, aby bylo vše podle jejich představ.

„Stěžejně děláme na objednávku, ale snažíme se vyjít vstříc také těm, kteří si chtějí vybrat a přijdou přímo na prodejnu. Stejně jako v minulých letech si lidé vybírají tak, aby jim vše krásně ladilo s pomníkem, popřípadě osázením hrobu,“ upřesňuje Gabriela Andělová. Dílna má otevřeno ve všední dny od 8 do 17 hodin, o sobotách pak od 8 do 12 hodin.

Zahradnictví Weiss

Adresa: K Rybníčkům 20, 747 81, Otice

Otevírací doba: pondělí až pátek od 8 do 17 hodin, sobota od 8 do 12 hodin (na státní svátek v sobotu 28. října je zavřeno, zboží se ale bude prodávat ve stáncích v Opavě u Městského hřbitova a na farmářských trzích

Ceny: chryzantémy od 35 korun, vazby od 100 korun. Vše hlavně podle velikosti.

Květinová dílna Anděl

Adresa: Krnovská 104, 746 01, Opava

Otevírací doba: pondělí až pátek od 8 do 17 hodin, sobota od 8 do 12 hodin

Ceny: malá aranžmá od 160 korun, větší od 300 korun, až do přání zákazníků. Průměrná cena aranžmá se pohybuje okolo 450 korun.

Farmářské trhy Opava

Adresa: Dolní náměstí, Opava

Otevírací doba: středa a pátek od 6.30 do 14 hodin, sobota od 6.30 do 12 hodin

Ceny: chryzantémy od 50 korun, volné řezané květiny za 30 korun, vazby od 300 korun a výše. Vše podle velikosti a použitého materiálu.