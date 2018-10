Za přepadení před opavským supermarketem padly tresty

Dvojice podmínek a jeden nepodmíněný trest si v úterý dopoledne od Okresního soudu v Opavě odnesla trojice mužů, která letos na jaře zfingovala loupež před supermarketem Terno.

K loupežnému přepadení mělo dojít před supermarketem Terno v opavské městské části Jaktař.Foto: Deník / Petr Dušek

Deník o celém případu informoval jako první. Do přepadení byli zainteresováni dva tehdejší pracovníci bezpečnostní agentury BOIS. Jeden z nich se ve středu 18. dubna okolo 19. hodiny vydal s dalším nic netušícím kolegou vyzvednout tržbu do supermarketu v opavské části Jaktař.

Když s obálkou obsahující hotovost 193 tisíc korun vycházeli ven, před vchodem na ně slzotvorným prostředkem zaútočil muž, odcizil peníze, přeběhl s nimi nedalekou silnici, nasedl do připraveného vozu a ujel s dalším členem organizované skupiny směrem na Krnov. Dvojice napadených celou záležitost nahlásila. Jeden z nich ovšem moc dobře věděl, k čemu před Ternem vlastně došlo. Jak později přiznal u soudu, byl to právě on, kdo celou akci vymyslel. Později se sešel s dalšími komplici a uloupenou suma si rozdělili na tři stejné díly.

Lupiči si z ukradených peněz následně koupili různou elektroniku, vysavač nebo třeba litá kola na auto, policejní vyšetřování však intenzivně probíhalo a všichni tři nakonec byli zadrženi. Nikdo z tria pachatelů nezapíral, všichni se přiznali, projevili lítost a spolupracovali s vyšetřovateli, což nakonec bylo shledáno za polehčující okolnost. Dva z obžalovaných už začali splácet dlužnou částku, která při loupeži vznikla.

Soudce nakonec dvěma pachatelům udělil podmíněné tresty na dva a půl roku se zkušebními lhůtami v délce tří a čtyř let. Třetí z mužů, který mimochodem útočil slzotvorným prostředkem, poputuje do věznice s ostrahou, kde za mřížemi stráví dva a čtvrt roku. V tomto případě bylo upozorněno na to, že dotyčný nemůže brát celou situaci tak, že to odskákal za ostatní.

Během loňského a letošního roku byl totiž opakovaně odsouzen, jedná se tak o recidivistu, který je v současnosti navíc v podmínce za jinou trestnou činnost, a proto mu byl uložen nepodmíněný trest. Další z pachatelů měl několik problémů se zákonem v minulosti a třetí disponoval doposud čistým trestním rejstříkem.

Všichni tři verdikt přijali, na místě se vzdali práva na odvolání, a rozsudek tak nabyl právní moci.