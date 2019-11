Město Vítkov vypsalo výzvu k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku na zřízení šesti záchytných kotců pro psy. Ty staré už za roky svého provozu neodpovídaly nynějším požadavkům. Několik zájemců na radnici zalepenou obálku do mezního termínu doručilo.

„Aktuálně vím minimálně o dvou případných zhotovitelích, takže se nabídkám v nejbližších dnech budeme věnovat,“ sdělil starosta Vítkova Pavel Smolka. Termín dokončení zakázky je plánován na leden 2020.

Nové kotce budou nejen modernější, ale také větší. „Každý kotec musí být uzavřen ze zadní strany a bočních stran dřevěnými deskami, aby na sebe psi neviděli a byli kryti před větrem. Výjimka je čelní strana, kde bude mříž s dveřním vstupem,“ doplnil Smolka s tím, že mezi pátým a šestým kotcem musí být oddělující prostor, který bude využit jako skladový prostor s možností uzavření a uzamčení. Každý kotec musí být vybaven otáčivým systémem pro krmení s možností zajištění pojistkou.

Stabilně mají ve Vítkově jednoho psa. „Tento pes je už starší a lehce nervózní, takže se nám pro něj nedaří nalézt nového majitele. S jinými psy ale problém nebývá, relativně rychle umíme najít páníčka či nový domov,“ uzavřel Pavel Smolka.

V Opavě funguje městský útulek již 23 let. „Kapacita stanice je 34 psů a 8 koček. Aktuálně je u nás 29 psů čekajících na své nové majitele,“ uvedla Ilona Drešlová, která vede opavský útulek v Městských sadech, s tím, že převažují velcí psi. Do zdejšího útulku často docházejí školy z okresu na exkurze.

„Máme otevřeno sedm dnů v týdnu, umožňujeme přímý kontakt s pejsky. Takového návštěvy mají samozřejmě i vzdělávací účel, protože se děti učí zodpovědnosti nejen ke zvířatům, ale i k okolní krajině,“ podotkla a dodala, že jsou vděční za dary v podobě pamlsků, krmiva a dek, které jim návštěvníci nosí. Velký přínos vidí i v povinnosti čipování psů.

„Je to dobrý krok, páníčky to zavazuje k odpovědnosti, pes není hračka, je to člen rodiny,“ uzavřela rázně.

Záchytná stanice pro psy v Hlučíně hlásí dva umístěné psy. Prohlídka psů zde probíhá po předchozí telefonické dohodě se správcem útulku na telefonním čísle 723 248 898 nebo s pracovníkem technických služeb na mobilu 725 897 574.