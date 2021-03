Vyjma existence vakcíny se od pondělí vrací svět v čase o rok nazpět. Potvrzují to i lidé z Hornbachu. Avšak zatímco tehdy měli on-line výdejní systém připravený za měsíc, dnes do něj mohou přepnout ze dne na den. Ani případné úplné uzavření prodejen by proto možná nemělo fatální následky na sezonní zboží.

Avšak těch, kdo by si dobrovolně kupoval sazenice po internetu, mnoho není. Lidé proto z větší části zaplňují parkoviště i prodejnu – tedy vyjma venkovní části, která je paradoxně téměř prázdná. Jinak se ale ve všudypřítomných vozících či košících objevují hromady pytlů se substráty, rostliny či alespoň pytlíky se semínky. A také související sortiment. Ten, který není na podlaze oddělen žlutočernou páskou zpřístupňující zboží jen pro „ičaře“.

Co ano, a co ne?

„Domácí potřeby, železářství, květiny, zahrádkářské potřeby a nástroje, dekorativní zboží, paliva a podpalovače,“ hlásá například informativní cedule u OBI, co si lidé mohou aktuálně nakoupit. V pondělí ale může být výčet jiný.

Pracovníci hobbymarektů potvrzují, že za poslední dva dny počet zákazníků výrazně stoupl. Důsledně však hlídají dodržování rozestupů, volné košíky a vozíky a také nošení respirátorů, které sami také prodávají.

Nechtějí riskovat zavření

„Mám doma spoustu klíčících stonků, ať už zeleniny či kytek. Brzo musí do země, a dnes už člověk skutečně neví, co bude otevřené, a co ne, nebo co ze dne na den zase změní. Chvíli za oknem ještě vydrží, ale riskovat nehodlám,“ vysvětluje důvod dřívější návštěvy než obvykle paní Zdena, jejíž vozík překypuje pytli se zahradnickým substrátem.

Ten, stejně jako jako spoustu sazenic na sezonu, má ve vozíku i pan Mičaník. Jeho ale do hobbymarketu přivedlo výhradně blížící se jaro. „Jsem tu proto, že začíná sezona, ne kvůli zákazům. Na televizi už se raději vůbec nedívám. Nevím, že se od pondělí bude zase zpřísňovat. Něco se o tom vysílá a píše, ale já to nevnímám. Jen bych se stresoval,“ vykládá zákazník.

Čekání na verdikt

Ani samotní prodejci přitom pouhých pár desítek hodin od prezentace nového scénáře na chod země nevědí, s čím mohou počítat a co budou prodávat. Zatím mají jen obecnou informaci. „Tak nějak tušíme, že v nějaké míře zůstaneme otevření. Začíná sezona. A co třeba, když někomu praskne hadička od vody nebo těsnění, to si potřebuje koupit. V pondělí přijdeme do práce a budeme čekat, co bude,“ popisují aktuální stav v Hornbachu.