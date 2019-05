Ve svém čase se jednalo o největší obchodní dům v tehdejším Československu, své brány definitivně uzavřel kvůli závadě na elektroinstalaci v roce 2013. Od té doby tato kulturní památka, jejímž vlastníkem byl i podnikatel Kamil Kolek, před očima Opavanů chátrá.

Od loňského února se snaží Bredu za 55 milionů prodat správce konkursní podstaty Josef Cupka, zatím neúspěšně.

Že současný stav Bredy leží v žaludku asi drtivé většině nejen Opavanů, ví také Roman Ulbrich. Právě on stojí za zorganizováním pondělní demonstrace.

Celé akci, kterou rodilý Opavák a velký patriot koordinoval z Německa, kde žije, předcházelo mimo jiné i vytisknutí 16 tisíc letáků. Všechny byly rozneseny do schránek na území města i v okolních obcích, v pátek 17. května je budou dobrovolníci rozdávat kolemjdoucím i na několika frekventovaných místech ve slezské metropoli.

„Popularizace současného stavu je prioritou. Čím více lidí bude informováno, tím spíše to dolétne k někomu, kdo by se toho ujal a podnikl další kroky k záchraně budovy. To, že žiji v Německu je pro dobro věci, protože jsem nezaujatý. Mnoho lidí mě od toho odrazovalo, že nemám šanci, ale to já neposlouchám. Nechci na nikoho vytvářet nátlak ani nikoho přesvědčovat. Myslím, že shromáždění je jedna z možností, jak se může začít něco dít,“ říká Roman Ulbrich s tím, že ve své myšlence chce pokračovat dále, nevylučuje ani vznik sdružení.

Roman Ulbrich akci uvede, kde slovu se mají dostat i památkáři i opavský primátor Tomáš Navrátil.

„Snažíme se správci konkursní podstaty pomoci, aby se našel investor, který by Bredu opravil a adekvátně využil. Prověřujeme možnosti dotací, rádi bychom vstoupili do jednání i s CzechInvestem, který by mohl zájemce doporučit. Máme však svázány ruce, protože Breda není městským majetkem. Situace nám ale není lhostejná a nabízíme podporu při hledání partnera,“ míní Navrátil.

A zároveň upozorňuje i na to, že následná rekonstrukce by se mohla vyšplhat na 300 až 500 milionů korun.

„Kdybychom chtěli Bredu koupit, museli bychom si vzít další úvěr, zadlužili bychom se na řadu let a zastavil by se tak rozvoj města pro investice jako sportoviště, dořešení Slezanky, Dukelských kasáren, nové zahrádkářské kolonie a podobně. Navíc v tuto chvíli ani nemáme pro tak velkou budovu využití,“ dodává.