To, jaký osud kdysi věhlasné lázně potkal, označuje za děsivý. Sám od devadesátých let zaznamenal už několik marných pokusů o záchranu Jánských Koupelí.

A ten zatím poslední, v režii současného majitele Karla Ležatky, považuje za vůbec nejnadějnější. „Teď to vidím pozitivně, že bychom se opravdu mohli dočkat toho, že se věc posune, kam bychom všichni chtěli,“ věří Petr Zahnaš.

Lázně od A do Z

Opavská přednáška v Kupe v sobě zahrnovala o Jánských Koupelích snad úplně všechno, co se do ní zahrnout dalo. Petr Zahnaš atraktivně přiblížil minulost lázní.

Od prvního zaznamenání minerálního pramene v mapě, přes období několika vlastníků lázní až po temné časy druhé světové války, následné znárodnění, vznik největšího střediska ROH v Československu až po dobu úplně nejčernější, a sice po roce 1993, od kdy jsou Jánské Koupele prázdné a chátrají.

Důležitým pomocníkem byly Petru Zahnašovi promítané historické fotografie, kresby či pohlednice. Jánské Koupele jsou pro mnoho osob srdeční záležitostí. A stejně tak pro Petra Zahnaše.

Dětství v lázních

„Vyrůstal jsem tam. Moje babička byla v lázních od roku 1954 zaměstnána jako hotelová hospodyně, měla pod sebou pokojské, sklady s prádlem a podobně. Trávil jsem u ní přímo v areálu všechny víkendy, prázdniny nebo dobu, kdy měli naši dovolenou. Jsem tedy s Jánskými Koupelemi spjat od svých čtyř, pěti let,“ prozrazuje Petr Zahnaš.

To, jak lázně skončily, vnímá jako smutné a děsivé. „Jsou ale dvě věci. Jak to dopadlo a co je a bude teď. A teď věřím, že je to optimistické,“ říká Petr Zahnaš, který vidí světlo na konci tunelu. Možná poprvé od roku 1993.

„Od toho roku jsem zaznamenal celou řadu vizí a projektů a u tohoto posledního (pozn. red. Jánské Koupele nyní vlastní podnikatel a advokát Karel Ležatka, který v nich chce obnovit lázeňskou tradici) mám dojem, že je opravdu životný. Co měli ostatní, ať už to byla společnost Baneba, Číňané nebo tenisté, bylo buď nedomyšlené, nedotažené nebo nedojednané, a to hlavně s památkáři,“ míní Petr Zahnaš.

Jánské Koupele jsou totiž od roku 2005 kulturní památkou a pokusy bývalých vlastníků o sejmutí památkové ochrany skončily nezdarem. A to je podle Petra Zahnaše dobře. „Kdyby památková ochrana neexistovala, tak bychom tady dnes spolu ani nebyli. Na Jánské by najely buldozery a bylo by hotovo,“ konstatuje.

O exkurze je obrovský zájem

Spolek Zálužné, jehož je místopředsedou, se Jánským Koupelím systematicky věnuje. S Karlem Ležatkou jsou jeho členové v kontaktu, stejně jako byli v minulosti i s ostatními majiteli. Pokud je to možné, pořádá spolek v Jánských Koupelích exkurze s výkladem.

„Loni se uskutečnily dvě, v květnu a říjnu. Na každou dorazilo asi 260, 270 lidí. Pokud se letos nezačne stavět a zájem o prohlídky bude trvat, tak bychom je rádi zopakovali. Také máme udělanou putovní výstavu, zaměřenou na Jánské Koupele. Nyní je v Kružberku, uvidíme, zda bude možnost ji přesunout i do dalších prostor,“ prozrazuje závěrem Petr Zahnaš.

Kniha o Jánských Koupelích

Opavská přednáška byla v Kupe první, ale rozhodně ne poslední akcí na téma Jánské Koupele. Zájemci by měli určitě sledovat webové nebo facebookové stránky Kupe, kde budou další akce zveřejněny. Jednou z nich by mohlo být i představení knihy, která se aktuálně o Jánských Koupelích připravuje, konkrétně tak činí nakladatelství Surbanz. Součástí publikace, která by měla vyjít letos na podzim, budou nejen původní pohlednice, ale i aktuální fotografie či architektonické studie. Chybět nebudou rozhovory, texty či výpovědi pamětníků. Pokud byste i vy chtěli do knihy přispět nějakou svou zajímavou vzpomínkou, fotografií či jiným artefaktem spojeným s Jánskými Koupelemi, prohlédněte si web www.knihajanske.cz, kde najdete kontakty i bližší informace o této chystané publikaci.

