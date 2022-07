Breda zůstává po mnoha letech pojmem nejen v Opavě a nejen pro Opavany jde o velmi citlivé téma. V rámci privatizace získal budovu podnikatel Kamil Kolek, v roce 2013 ale musela být kvůli závadě na elektroinstalaci zavřena.

Historický okamžik: Breda už definitivně patří Opavě. Takto to vypadá uvnitř

Firma Kamila Kolka poté zkrachovala a Breda skončila v rukou správce konkursní podstaty, který se ji několik let snažil marně prodat. Za záchranu Bredy se konala ve městě i demonstrace, ledy se však hnuly až se vznikem Spolku na záchranu obchodního domu Breda, který v roce 2021 založila skupina osob v čele s výtvarníkem Kurtem Gebauerem. Uspořádali i sbírku na nejnutnější opravy kulturní památky a po dlouhých sedmnácti letech zorganizovali rozsvícení Bredy.

Střecha, kopule, pak okna

Nyní opavský magistrát se spolkem uzavřel memorandum o vzájemné spolupráci. A už se začalo i se stavebními pracemi. „Probíhá oprava střechy, a to z peněz, které vybral spolek. Dále se demontují veškeré dřevěné prvky, ty se ukládají a budou se provádět opatření a mykologické průzkumy, aby se dále nešířila dřevomorka. Chystá se rozebrání celé kopule, na tuto akci již máme vydáno rozhodnutí. Připravuje se vybudování nástavby tak, aby se kopule dále neničila, realizace nástavby možná proběhne i prostřednictvím architektonické soutěže. Vysoká škola báňská nám dělá energetický posudek, tzn. přípravu vyhřívání, rozvodů elektřiny, chlazení, to by mělo být hotovo do konce září. S památkáři máme vyjednány podmínky ohledně oken. Jedno vzorové se ještě dolaďuje, řeší se otevírací systém, abychom měli od památkářů vše schváleno,“ řekl Deníku opavský primátor Tomáš Navrátil s tím, že měnit se budou muset všechna okna.

Opavský magistrát koupil bývalý obchodní dům Breda. Odhad na opravy vás porazí

Na Bredě je jich 150 a cena za jednu repliku se pohybuje mezi částkou osmdesát až sto tisíc korun. Dohromady tedy přijde výměna oken až na patnáct milionů, peníze na to nejspíše půjdou z městské kasy. „Hledáme dotační tituly, ale v tuto chvíli jsme připraveni, že první vstupní opravné práce zaplatí město,“ sdělil primátor s tím, že do konce letošního roku by mohla být vysoutěžena firma, která okna vymění.

Jak již bylo řečeno, tak odhady na to, kolik celá oprava Bredy bude stát, šplhají ke stovkám milionů. Aktuální propočet podle Tomáše Navrátila neexistuje. „Pořád jsme někde v rozmezí 350 – 400 milionů. Ale interiéry se budou odvíjet až podle toho, jaké najdeme pro Bredu využití. Podle toho nám náklady buď porostou, nebo klesnou,“ přibližuje. Že by se na rekonstrukci nenašly peníze, se první muž Opavy nebojí.

To jsou záběry: Na ikoně Opavy borci slaňovali, na fasádě Bredy měnili žárovky

„Věřím, že v rámci dotačních titulů budeme úspěšní, protože je to velmi významná budova. Jsme připraveni i na financování z vlastních zdrojů. Máme i zájemce, kteří do toho s námi chtějí partnersky finančně vstoupit, nemám proto vůbec obavy, že by se oprava nezaplatila,“ míní Tomáš Navrátil.

Vzor v Ostravici-Textilii?

Stejného názoru je i Linda Bittová ze Spolku na záchranu obchodního domu Breda. „O peníze absolutně nemám strach. Vstoupili jsme do jednání i s majitelem objektu Ostravica-Textilia, který už je daleko před námi. Už na začátku roku rekonstrukci celého objektu zahájil a nám byl velmi nápomocen, poradil nám, jakou cestou šel on. Velmi nám třeba pomohlo i to, že o Bredě natočil jeden díl do cyklu Překvapivé stavby Adam Gebrian. Už přicházejí i různé nabídky, co se peněz týká, jsem tedy klidná. O Bredu bude velký zájem a z hlediska financí si myslím, že sama Breda si zařídí, aby nakonec vše dobře dopadlo,“ sdělila Linda Bittová.

Ostrava je město vizualizací, bude to ale někdy skutečnost? Na řadě je Ostravica

Je pravděpodobné, že Breda nakonec ožije díky participaci. Tým odborníků už pomáhá s plánováním projektu, který by mohl pomoci najít pro památku konečné využití. První workshop regionálních podnikatelů a architektů již proběhl a výstupy z něj bude spolek teprve zpracovávat.

Zapojí se i široká veřejnost

Další workshopy proběhnou na přelomu září a října a do nich už bude moci zasahovat se svými nápady i široká veřejnost. Během srpna by naproti dominanty na náměstí Republiky měla vyrůst i jakási malá Breda. „Půjde o dřevěnou konstrukci, kterou chystáme ve spolupráci s Landscape festivalem v Praze a Galerií Frágnerka, protože Jakub Hepp, koordinátor festivalu, je Opavák. My jsme jej s Kurtem Gebauerem požádali, aby nám byl nápomocen. Takže před velkou Bredou bude ještě taková konstrukce malé Bredy, a to k výročí 150 let od narození Leopolda Bauera (Leopold Bauer byl architektem Bredy - pozn. aut.). Příchozí zde budou moci psát svá přání, návrhy na využití Bredy a bude to jakási předzvěst následných workshopů s veřejností,“ dodala Linda Bittová. 1. září by pak měla proběhnout k oslavám výročí i další větší akce, spojená s koncertem kapely Nebe, který se možná odehraje i na střeše Bredy a bude se dronem promítat na spodní projekci. Bližší program se zatím chystá.