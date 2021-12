Dílo mělo být na repertoáru sice už před dvěma roky, ale covidový zákaz sborového zpěvu to znemožnil. „Je to náš školní sbor, tvořený žáky šesté až deváté třídy, který jsme museli znovu vybudovat. Za ty dva roky ticha nám totiž většina členů ze školy už odešla,“ konstatuje ředitel ZŠ Vrchní Roman Podzemný. Iniciátorem vystoupení žáků bylo Slezské divadlo a když letos škole sdělilo, že s ní pro oratorium stále počítají, pustili se žáci hned v září do zkoušení.

V opavském okrese není o práci nouze

Jejich vedoucí Klára Grygaršíková za nimi na pravidelné zkoušky obětavě docházela během své mateřské dovolené a vedla je spolu se svou zástupkyní Vendulou Foltýnovou. Děti pilně zkoušely a první odměnou jim bylo začátkem listopadu víkendové soustředění v Kravařích, ze kterého byly přímo nadšené. Kromě celodenního zpívání jim zbyl čas i na zábavu v aquaparku a na bowlingu. Nepřekonatelným zážitkem jejich pobytu v hotelu Buly aréna bylo setkání s Jaromírem Jágrem. A každotýdenní zkoušky přímo v divadle ve společnosti profesionálních umělců, to pro ně byl teprve zážitek!

„Byla to pro ně ohromná událost, ke které by se jinak nedostaly a potěšení jsme byli i my. Když se nám naskytne možnost někam žáky posunout, rozhodně ji rádi využijeme. Něco takového je velmi dobré pro ně i pro školu,“ míní Roman Podzemný. Školní zpěváčci se budou na jednotlivých vystoupeních střídat po celou dobu, kdy bude oratorium Stvoření světa na repertoáru Slezského divadla. Sbor ZŠ Vrchní v něm bude poprvé účinkovat od 16. do 18. prosince.